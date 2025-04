Cząsteczka MIF

Cząsteczka MIF wzięła swoją nazwę od angielskiego: „macrophage migration inhibitory factor”. Od pewnego czasu wiadomo było, że ma ona związek z powstawaniem tkanek guzów, a nawet z rozwojem raka, ostatnio jednak – dzięki badaniom Carmen Sandi – okazało się, że cząsteczka ta jest związana także z procesem neurogenezy, czyli powstawania nowych neuronów. Zespół Carmen Sandi odkrył, że duża koncentracja tych protein znajduje się w hipokampie, czyli strukturze mózgowej odpowiedzialnej za powstawanie wspomnień, ale także odpowiedzialnej za neurogenezę w okresie dorosłości.

MIF a depresja

Wcześniejsze badania wskazywały na powiązanie zaburzeń neurogenezy z doświadczaniem silnego stresu oraz przeżywaniem lęku i niepokoju. Wiele antydepresyjnych środków farmaceutycznych powoduje wzrost liczby wytwarzanych nowych neuronów, stąd podejrzenia, że nowe neurony odgrywają ważną rolę nie tylko w tworzeniu nowych wspomnień, ale również w innych procesach, związanych ze sferą emocjonalną człowieka.

Naukowcy na podstawie rezultatów doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach wysnuli wnioski, że cząsteczka MIF jest istotną częścią procesu neurogenezy. Obniżenie poziomu MIF u szczurów spowodowało spadek neurogenezy, który jest odpowiedzialny za przeżywanie depresji i niepokoju. Wzrost poziomu MIF z kolei spowodował silniejsze działanie antydepresantów na pobudzenie neurogenezy. Może to oznaczać, że podniesienie poziomu MIF w organizmie w trakcie farmakoterapii pacjentów podniesie skuteczność dotychczas stosowanych antydperesantów bez zwiększania ich dawek.

Nowe środki farmakologiczne

Obecnie badania nad cząsteczką MIF i jej możliwymi zastosowaniami w farmakoterapii prowadzi również zespół Hilal Lashuel z Laboratory of Molecular Neurobiology and Functional Neuroproteomics w EPFL's Brain Mind Institute. Cząsteczka MIF daje nadzieję na powstanie leków nowej generacji lub wzrost skuteczności środków już dostępnych na rynku farmaceutycznym. Naukowcy mają nadzieję, że na wyniki nie będzie trzeba długo czekać, a zastosowanie nowych rozwiązań zwiększy liczbę osób skutecznie leczonych.



