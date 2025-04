Psychopatia to rodzaj antyspołecznego zaburzenia osobowości. Psychopaci mają upośledzoną umiejętność przestrzegania obowiązujących norm społecznych, często celowo manipulują, kłamią i działają impulsywnie. Cechują się ograniczonym odczuwaniem emocji, brakiem wrażliwości, wyrzutów sumienia i empatii. Czy w związku z tym osoby psychopatyczne mogą się czegoś bać? Jeśli tak, to czego?

Spis treści:

Uczenie się odczuwania zagrożenia jest u psychopatów nieprawidłowe. Neurolodzy odkryli u osób z cechami psychopatycznymi zmiany w obszarach mózgu, które są zaangażowane w rozpoznawanie zagrożenia i reagowanie na nie. Stąd takie osoby mogą zachowywać się w sposób nietypowy lub niezrozumiały, gdy pojawia się niebezpieczeństwo.

W praktyce może to oznaczać, że psychopata nie będzie bał się gróźb, bólu, konsekwencji prawnych, a często nawet śmierci. Z tego powodu lekceważy konsekwencje swoich działań i przypisuje się mu lekkomyślność. Psychopata nie odczuwa dużego niepokoju, gdy stawia się mu warunki. Taka osoba żyje "tu i teraz", dlatego nie odczuwa strachu przed tym, co może wydarzyć się w przyszłości.

O tym, że psychopaci mają zaburzone odczuwanie strachu, świadczy to, że często popadają w konflikt z prawem, postępują nieodpowiedzialnie lub podejmują ryzykowne decyzje. Pomimo że zdają sobie sprawę z możliwych konsekwencji, które mogą ich dosięgnąć za konkretne przewinienia, to nie ma to dla nich większego znaczenia.

Można powiedzieć, że psychopata niczego się nie boi. Odczuwanie strachu jest u niego nieprawidłowe, co wynika z błędnego działania obszarów mózgu odpowiedzialnych za doświadczanie lęku. Może doznawać silnych emocji towarzyszących skokowi adrenaliny, dlatego lubi ryzyko, ale nie czuje obawy o swoje zdrowie i życie tak inni ludzie.

Psychopata nie boi się porażek i krytyki. Dopóki realizuje swoje cele – związane z ryzykiem, dominacją i niezależnością – działa dalej, nie zważając na uczucia innych osób. Nie boi się odrzucenia i straty.

Psychopata może odczuwać dyskomfort, kiedy jest ograniczany i gdy musi się podporządkować. Jest to dla niego trudne do zaakceptowania. Kiedy nie może osiągnąć swojego celu związanego z potrzebą niezależności, postępuje często w sposób krzywdzący dla innych.

Czy psychopata boi się bólu? Z badań neurologów wynika, że psychopaci odczuwają ból inaczej niż osoby niebędące psychopatami. Naukowcy zauważyli, że takie osoby mają wyższy próg bólu niż ludzie bez skłonności psychopatycznych.

Przeczytaj też: Czego nie lubi psychopata?

Psychopatia to trwałe zaburzenie osobowości, dlatego nie można nieprawidłowych cech wyeliminować czy zmienić. Osoba z cechami psychopatycznymi może jednak spróbować nauczyć się pewnych schematów postępowania tak, aby np. strać się nie ranić drugiej osoby lub unikać nieodpowiedzialnych decyzji. Problem w tym, że psychopata rzadko przyznaje się do swoich ograniczeń i często nie chce się zmieniać. Dopóki osiąga swoje cele, nie jest na ogół zainteresowany zmianą postępowania.

Tak jak wszyscy ludzie, również te osoby mają odmienne doświadczenia, wspomnienia, pochodzą z różnych środowisk, dlatego poszczególni psychopaci mogą się od siebie w pewnym stopniu różnić. Nieprawidłowe cechy mogą być też mniej lub bardziej nasilone. U niektórych ludzi psychologowie obserwują tzw. rys psychopaty, co oznacza, że mają oni sporo nieprawidłowych cech, ale nie spełniają pełnych kryteriów diagnostycznych psychopatii.