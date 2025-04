Psychopatami bywają zarówno przestępcy, jak i ludzie sukcesu bez problemów z prawem. Potrafią doskonale manipulować, nie mają poczucia empatii oraz wyrzutów sumienia, co czyni ich osobami bezwzględnymi, skoncentrowanymi wyłącznie na osiąganiu własnych celów. Często posuwają się przy tym do zagrywek, które większość ludzi uzna za nieetyczne lub krzywdzące. Warto wiedzieć, czego nie lubi psychopata oraz jak postępować, gdy go spotkamy. Dzięki temu łatwiej nam będzie siebie ochronić.

Psychopatia to zaburzenie osobowości zaliczane do antyspołecznych zaburzeń osobowości lub osobowości dyssocjalnej. Osoba psychopatyczna żyje wyłącznie w zgodzie ze swoimi własnymi przekonaniami, a uczucia i potrzeby innych osób nie są dla niej ważne. Jej cele to przede wszystkim zaspokojenie potrzeby dominacji, władzy i niezależności. Wśród psychopatów dominują mężczyźni, ale zdarzają się również kobiety z tym zaburzeniem osobowości.

Główne cechy psychopaty to:

lekceważenie norm i zasad społecznych,

brak empatii,

impulsywność,

agresja,

obniżone poczucie strachu,

duża potrzeba ryzyka,

obniżona wrażliwość i brak wyrzutów sumienia,

celowe kłamanie i manipulowanie,

brak lojalności,

unikanie odpowiedzialności,

funkcjonowanie "tu i teraz",

duża pewność siebie,

bezwzględne dążenie do celu.

U niektórych osób występuje rys psychopaty, tzn. mają sporo nieprawidłowych cech, ale nie spełniają pełnych kryteriów diagnostycznych psychopatii.

Psychopata nie lubi być od kogoś zależny, bardzo trudno mu się komukolwiek podporządkować. Nie akceptuje, gdy ktoś mówi mu, co ma robić. To osoba nastawiona na branie, skoncentrowana na swoich potrzebach, dlatego nie lubi też dawać i bezinteresownie pomagać. Jeśli już robi coś dobrego, to zwykle oczekuje czegoś w zamian i robi to na pokaz. Psychopaci nie lubią stagnacji. To ryzykanci potrzebujący ciągłej stymulacji.

W sporach nie są osobami dążącymi do porozumienia. Koncentrują się raczej na uniknięciu odpowiedzialności. Psychopata nie lubi być odpowiedzialny, dlatego ludzie z takim zaburzeniem osobowości uciekają od obowiązków domowych, finansowych, związanych z opieką nad dziećmi itp.

Psychopaci nie lubią o sobie mówić. Raczej starają się wyciągnąć informacje od drugiej osoby, po to, by to wykorzystać.

Szacuje się, że około 3% społeczeństwa ma antyspołeczne zaburzenia osobowości, dlatego są niemałe szanse, że napotkamy w życiu psychopatę. Możemy nauczyć się chronić siebie przed takimi bezwzględnymi i szkodliwymi ludźmi. O tym pamiętaj:

Bądź czujny od początku znajomości. Psychopata doskonale uwodzi i nie ujawnia swoich słabości. Taka osoba wydaje się zainteresowana, przyjazna i komunikatywna. Często obsypuje komplementami i chwali cię przed innymi. Gdy takie zachowania są przesadzone, a może nawet wprawiają cię w zakłopotanie, to powinno zapalić ci alarmową lampkę. Nie bądź zbyt wylewny. Jeżeli masz podejrzenia, że twój rozmówca to psychopata, unikaj zdradzania szczegółów ze swojego życia, zwłaszcza informowania o twoich słabych punktach. Sprawdź, jak reaguje w trakcie kłótni. Psychopata nigdy nie przyznaje się do winy. Zawsze stara się zmienić temat rozmowy, najchętniej obarczając winą kogoś innego, aby odwrócić uwagę od siebie. Rozmowa z nim jest bezowocna. Nie wdawaj się w dyskusje. Psychopata potrafi bez skrupułów przekręcać fakty i słowa, oraz zbijać z tropu drugą stronę. W krótkim czasie nie wiadomo już, czego tak naprawdę miała dotyczyć rozmowa. Nie kieruj się współczuciem, ale racjonalnym myśleniem. Zachowaj dystans. Psychopata doskonale manipuluje i kłamie. Gdy nie potrzebuje już swojej ofiary, zostawia ją bez wyrzutów sumienia.

Można powiedzieć, że niczego się nie boi. Psychopata to człowiek bez autorytetów i wyrzutów sumienia, dlatego nie boi się dyskredytacji w czyichś oczach. Ma zaburzone odczuwanie strachu i lęku. Nic więc dziwnego, że takie osoby częściej niż inni dopuszczają się przestępstw.

Psychopata zazwyczaj zdaje sobie sprawę z tego, co jest dobre, a co złe, i jest świadomy możliwych konsekwencji swoich występków, mimo to nie interesuje go postępowanie według jakichkolwiek norm oprócz swoich własnych. Nie zależy mu np. na uczciwej, zdrowej relacji.

Nie lubi ponosić porażek, ale też one go zbytnio nie poruszają, nie boi się klęski. Dopóki realizuje swoje cele – związane z niezależnością, władzą, dominacją – idzie do przodu, nie przejmując się ofiarami.

Warto pamiętać, że poszczególne osoby z zaburzeniem psychopatycznym mogą się od siebie w pewnym stopniu różnić. Mają inne doświadczenia, wspomnienia i cechy osobowości, dlatego jeśli żyjemy z taką osobą, to trzeba uzbroić się w cierpliwość i przyjrzeć się jej zachowaniom, aby ocenić, jakie sposoby pozwolą nam uniknąć przykrości w kontaktach.

