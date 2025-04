Zakończenie związku bywa bardzo bolesne i często wywołuje spustoszenie w naszym życiu. Rozstanie, szczególnie po wielu latach, potrafi wywrócić nasz świat do góry nogami. Po odejściu partnera lub jego opuszczeniu bardzo często zachowujemy się irracjonalnie. Kierujemy się emocjami, działamy pod wpływem chwili, dlatego często popełniamy błędy, których z perspektywy czasu gorzko żałujemy.

Czego w żadnym wypadku nie warto robić po rozstaniu? Przedstawiamy 5 rzeczy, których należy się wystrzegać po zakończeniu związku.

1. Nie dzwoń do byłego

Życie w pojedynkę po wieloletnim związku nie należy do najłatwiejszych. Czasem przychodzą takie chwile, kiedy czujemy się naprawdę bardzo samotne. Brakuje nam męskich silnych ramion i szczerej rozmowy. Co wtedy robimy? Chwytamy za telefon i wybieramy numer naszego byłego partnera. Stop! Odłóż komórkę i chwilę się zastanów.

Dzwonienie do byłego faceta to klasyczny przykład błędu popełnianego przez kobiety po rozstaniu. Jak możesz zapomnieć o przeszłości i na nowo ułożyć sobie życie, skoro próbujesz się skontaktować z byłym partnerem? To nierealne, dlatego zamiast do niego dzwonić, zadzwoń do przyjaciółki bądź zajmij się czymś zupełnie innym, np. wyjdź na spacer z psem albo pobiegaj.

2. Nie objadaj się

Rozstanie, szczególnie burzliwe, to jedna z najbardziej wyczerpujących emocjonalnie sytuacji życiowych. Duża część kobiet w wyniku nieradzenia sobie ze stresem znajduje pocieszenie w jedzeniu, niestety najczęściej spożywanym w nadmiernych ilościach. Dlatego jeżeli coraz częściej zaglądasz do lodówki, szczególnie późnym wieczorem, najwyższy czas, abyś powiedziała sobie dość!

Objadanie się to kolejna rzecz, do której często uciekamy się po rozstaniu. Jedzenie na potęgę stanowi jedną z najczęstszych kobiecych reakcji na stres. Pamiętaj jednak, że łatwo przytyć, natomiast trudniej schudnąć. Po jakimś czasie cierpienie po stracie ukochanego przeminie, a zbędne kilogramy pozostaną. Wtedy będziesz musiała albo katować się dietą (co nie należy do najprzyjemniejszych czynności), albo zmienić garderobę.

3. Nie upijaj się

Alkohol to środek, który ma działanie antystresowe. Poprawia samopoczucie, odpręża, jednym słowem łagodzi brutalną rzeczywistość. Picie alkoholu w małych ilościach nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Problem pojawia się wtedy, gdy jest spożywany w nadmiarze.

Z coraz większą łatwością przychodzi ci opróżnianie butelki wina czy innego napoju procentowego? Jeśli tak, oznacza to, że znalazłaś pocieszenie po rozstaniu w alkoholu. Kobiety bardzo często upijają się po zakończeniu związku z dwóch prostych przyczyn - po pierwsze nie analizują tego, co się stało, po drugie poprawia im się nastrój. Pamiętaj, że początki alkoholizmu bywają niewinne, dlatego warto zastanowić się, czy nie straciłaś kontroli nad piciem.

4. Nie szukaj za wszelką cenę nowego partnera

Powiedzenie "czas leczy rany" jest wyjątkowo trafne. Każda osoba potrzebuje czasu, aby zacząć normalnie funkcjonować po rozstaniu. Bycie w związku przyzwyczaja nas do dzielenia czasu z partnerem, podejmowania decyzji wspólnie z nim itp. Po rozstaniu nasze życie diametralnie się zmienia. Mamy więcej czasu dla siebie, nie jesteśmy od nikogo zależni. Nie zawsze potrafimy się odnaleźć w nowej sytuacji, dlatego naszym prawdziwym sprzymierzeńcem jest czas. Dzięki niemu nabieramy dystansu do siebie i świata.

Kobiety po rozstaniu bardzo często nie mogą znaleźć sobie miejsca. W wyniku nadmiaru wolnego czasu i doskwierającej samotności nawiązują nowe, nie zawsze korzystne, znajomości. Obsesyjne pragnienie dzielenia z kimś życia skutkuje wchodzeniem w nowy związek.

Zanim znajdziesz nowego partnera daj sobie trochę czasu na dojście do siebie po rozstaniu. Nieprzemyślane wejście w nowy związek może zakończyć się kolejnym bolesnym rozstaniem. A tego na pewno wolałabyś uniknąć...

5. Nie przesiaduj w pracy do późnych godzin

Rozstanie powoduje, że mamy więcej czasu dla siebie. To bardzo pozytywne następstwo zakończenia związku, możemy bowiem w końcu oddać się pasji czy częściej spotykać ze znajomymi. Niestety wiele kobiet nie podchodzi do tego w ten sposób. Często wolny czas staje się ich zgrozą, ponieważ nie wiedzą, co z nim zrobić.

Zostawanie w pracy po godzinach to kolejny błąd, które popełniają świeżo upieczone singielki. Dokładanie sobie obowiązków to nic innego jak ucieczka przed życiem w pojedynkę. Dzięki temu nie mamy czasu na rozmyślanie o rozstaniu.

Przesiadywanie w pracy do późnych godzin wieczornych na pewno nie wpłynie dobrze ani na twoją kondycję psychiczną, ani fizyczną. W pewnym momencie zdasz sobie sprawę, że nie warto było zaniedbywać życia towarzyskiego i rezygnować z rzeczy, które sprawiały ci kiedyś przyjemność, w imię pracy.

