Żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo mówić i robić to, co uważa za stosowne. Wydawać by się mogło, że na Facebooku - portalu społecznościowym, na którym każdy może założyć swój profil - nie trzeba nakładać na siebie żadnych ograniczeń. Czy aby na pewno? Czego nie można zamieszczać na Facebooku dla własnego dobra? Przedstawiamy 7 rzeczy!

1. Zdjęcia w negliżu

Jeśli wydaje ci się, że za pomocą zdjęć, na których odsłaniasz dużo ciała, zrobisz pozytywne wrażenie na innych, możesz być w błędzie. Zamieszczanie takich fotek na swoim profilu jest niesmaczne i często interpretowane jako przejaw próżności. Jeśli zamieszczasz tego typu zdjęcia, możesz być postrzegana przez innych jako osoba egocentryczna, koncentrująca się jedynie na swojej zewnętrzności. Pomyśl, jakie wrażenie wywrzesz np. na swoim pracodawcy, który znajdzie cię na Facebooku...

2. Fotki po zakrapianej imprezie

W żadnym wypadku nie wrzucaj na Facebooka zdjęć po alkoholu. Ludzie mają tendencję do generalizowania, dlatego szybko mogą przykleić ci etykietkę osoby nadużywającej napojów wysokoprocentowych. Wstawianie zdjęć po zakrapianej imprezie zawsze odbierane jest negatywnie. Takie fotki mogą zepsuć ci reputację w pracy czy szkole.

3. Negatywne opinie na temat pracodawcy

Jesteś niezadowolona z szefa/owej i czasem masz nieodpartą ochotę ponarzekać na niego na Facebooku? Zanim zamieścisz niepochlebnego posta na jego temat, pomyśl, jakie mogą być tego konsekwencje. Upublicznianie negatywnych opinii o swoim pracodawcy może być wykorzystane przeciwko tobie zarówno w obecnej, jak i przyszłej pracy. Złośliwa koleżanka z firmy nawet przez przypadek może natknąć się na twoją wiadomość i donieść o niej waszej szefowej.

4. Zdjęcia swoich dzieci

Jeśli jesteś świeżo upieczoną mamą, wystrzegaj się publikowania zdjęć swojej pociechy na Facebooku. Z przyjściem na świat dziecka niektóre kobiety tracą zdrowy rozsądek, co objawia się m.in. na portalach społecznościowych. Niektóre młode mamy zamieszczają na swojej tablicy setki niewiele różniących się od siebie zdjęć swojego dziecka. Po pierwsze takie zachowanie irytuje innych użytkowników Facebooka, po drugie należy uszanować prywatność swojej pociechy.

5. Zdjęcia z drugą połówką

Zamieszczanie na swojej tablicy zdjęć z drugą połówką jest naturalne, ale tylko wtedy gdy ma się nad tym kontrolę. Niektórzy mają tendencję do zasypywania swojego profilu fotkami, na których są ze swoim partnerem na wakacjach, spacerze, w restauracji, kinie, sklepie, kuchni, a nawet w łazience. Publikowanie takich zdjęć w nadmiarze irytuje innych i może być przyczyną kpiny. Sytuację pogarsza zamieszczanie przesłodkich opisów zdjęć i postów.

6. Opinie ujawniające poglądy polityczne i religijne

Niektóre osoby są uzależnione od brania udziału w dyskusjach na tematy polityczne i religijne. Wyrażanie opinii dotyczących istotnych kwestii jest według nich świadectwem dojrzałości i ukształtowanego światopoglądu. Niekoniecznie w oczach innych... Epatowanie poglądami, szczególnie w agresywny sposób, nie jest pozytywnie odbierane przez znajomych. Śmiałe dzielenie się spostrzeżeniami może wyprowadzić z równowagi użytkowników portalu i łatwo przerodzić się w pyskówkę.

7. Posty na temat diet i treningów

Regularne uprawianie aktywności fizycznej i osiąganie zadowalających wyników jest bez wątpienia powodem do dumy, ale niekoniecznie należy się tym chwalić na portalu społecznościowym. Nie każdego interesuje, ile dziś trwał twój trening i jaki dietetyczny posiłek sobie przygotowałaś. Według badania brytyjskiej gazety "Daily Mail" ponad połowa użytkowników Facebooka uważa osoby regularnie zamieszczające posty na temat fitness za irytujące. Ludzie skoncentrowani na zdrowym trybie życia i informujący na Facebooku o swoich osiągnięciach bardzo często mają według innych niskie poczucie własnej wartości.

