Na pewno choć raz zdarzyło się każdemu z nas przeżyć pracowity, zabiegany dzień, po którym zapadliśmy w głęboki, zdrowy sen. Jest to wynik związku, jaki łączy aktywność fizyczną z naszym stanem psychofizycznym. Ćwiczenia fizyczne stymulują organizm, zwiększają temperaturę ciała, wpływają na wydzielanie przez mózg serotoniny (tzw. hormonu zadowolenia), dotleniają organizm, regulują cyrkulację krwi. Ogólne pobudzenie wywołane wysiłkiem fizycznym zapobiega bezsenności i niewyspaniu - których główną przyczyną jest nadmierne pobudzenie w nocy.

Ruszajmy się



Nie oznacza to oczywiście, że aby dobrze spać, mamy przerzucić się na sportowy tryb życia. Aktywność fizyczna jest jednak istotna, jeśli chcemy cieszyć się pełnią zdrowia i udanym wypoczynkiem w nocy. Możemy wybrać taki rodzaj rekreacji sportowej, który nam najbardziej odpowiada - począwszy od gimnastyki wykonywanej w domu, jazdy na rowerze, biegania, przez aerobik, basen, jogę, tai chi aż po sztuki walki i sporty ekstremalne. Ćwiczenia takie jak joga i tai chi doskonale wpływają na rozluźnienie, regulują oddychanie i pozytywnie wpływają na ukrwienie organizmu. Aerobik i gimnastyka przyspieszają pracę serca i dotleniają. Każda z tych aktywności wpłynie pozytywnie na jakość naszego snu. A jeśli nie mamy czasu, który można by przeznaczyć na ćwiczenia, starajmy się zachować choćby aktywność komunikacyjną – np. wybierając schody klasyczne zamiast ruchomych.

Kiedy ćwiczyć



Najistotniejszą wskazówką dotyczącą ćwiczeń fizycznych jest czas ich wykonywania. Jako, że pobudzony wysiłkiem organizm może „dochodzić do siebie” nawet do 6 godzin, nie powinniśmy wykonywać ćwiczeń bezpośrednio przed snem. Może to jedynie utrudnić zasypianie. Optymalną porą na wysiłek fizyczny jest późne popołudnie, co najmniej 3 lub 4 godziny przed snem.

