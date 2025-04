Sen zakłócany może być przez szeroki wachlarz problemów medycznych. Czasem takie przyczyny złego snu są oczywiste, jak choćby ból związany z artretyzmem. Czasem jednak szkodliwy wpływ problemów medycznych na sen nie jest aż tak oczywisty, jak choćby w przypadku nadczynności tarczycy.

Poniżej znajduje się lista powszechnych problemów medycznych, które mogą zakłócać sen:

Reklama

dusznica bolesna, stan, w którym serce otrzymuje niewystarczającą ilość tlenu, co wywołuje ból mogący zaburzać sen;

astma , zapalenie oskrzeli i rozedma płuc, stany zakłócające sen poprzez utrudnianie oddychania;

, zapalenie oskrzeli i rozedma płuc, stany zakłócające sen poprzez utrudnianie oddychania; alergie, zatkany nos , kaszel;

, kaszel; niestrawność, refluks lub wrzody, które są gastrojelitowymi schorzeniami mogącymi utrudniać sen, bo powodują zgagę lub zarzucanie kwasu żołądkowego do przełyku; schorzenia te mogą być leczone poprzez zmiany w diecie i leki ;

; problemy z pęcherzem, takie jak częstomocz;

artretyzm i przewlekły ból ;

; bóle głowy;

padaczka, która wywołuje nieprawidłową aktywność elektryczną mózgu, co może zakłócać sen;

nadczynność tarczycy;

choroby nerek;

cukrzyca i hipoglikemia;

i hipoglikemia; demencja lub choroba Alzheimera, gdyż obie mogą wywoływać pobudzenie nocne, dezorientację i bezsenność. (…)

Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na któryś z nich lub od jakiegoś czasu nie byłeś na wizycie u swojego lekarza, umów się na gruntowne badania, by lekarz mógł dokładnie sprawdzić, czy żaden z tych problemów nie zaburza twojego snu.

Polecamy: Jakie są przyczyny senności w ciągu dnia?

Jakie leki mogą wpływać na sen?

Znaczna liczba leków sprzedawanych na receptę, a także dostępnych bez niej (OTC), może zakłócać sen, z powodu działania pobudzającego albo wywołującego objawy głodu narkotycznego. Leki mogą upośledzać również jakość snu poprzez hamowanie snu głębokiego bądź snu REM.

Jeśli przyjmujesz leki na receptę, zapytaj lekarza, czy któryś z nich może zakłócać sen i czy możliwa jest zmiana dawki bądź nawet leku na podobny, który jednak nie będzie mieć wpływu na sen. W niektórych przypadkach problem można wyeliminować, zażywając dany lek o wcześniejszej porze.

Jeśli zażywasz lek OTC, przeczytaj uważnie dołączoną do niego ulotkę, a jeśli nadal nie jesteś pewien, czy nie zawiera on składników zakłócających sen, zapytaj o to farmaceutę.

Poniżej znajduje się lista powszechnych leków na receptę i dostępnych bez niej, które mogą zakłócać sen:

środki przeciwbólowe, które zawierają kofeinę;

środki przepisywane przy odchudzaniu;

sterydy;

betablokery i inne leki stosowane przy wysokim ciśnieniu krwi;

donosowe leki ułatwiające oddychanie, które zawierają środki pobudzające ;

; leki na astmę, które mają działanie pobudzające;

hormony tarczycy ;

; niektóre leki antydepresyjne;

leki na chorobę Parkinsona.

Zobacz także: Jakie mamy neurologiczne zaburzenia snu?

Reklama

Narkotyki a bezsenność

Narkotyki, takie jak kokaina i amfetaminy (speed), mają bardzo mocne działanie pobudzające, które może utrudnić zaśnięcie. Substancje te mogą również obniżyć jakość snu poprzez ograniczenie snu głębokiego i snu REM. Ponieważ kokaina i amfetamina są wysoce uzależniające, mogą także wywoływać objawy głodu narkotycznego, które upośledzają sen.

Marihuana również może mieć zmienny wpływ na sen. W przypadku niektórych ludzi, marihuana ma działanie rozluźniające i uspokajające; w przypadku innych stymulujące, które może utrudnić zasypianie. Badania sugerują również, że długotrwałe stosowanie marihuany może upośledzać sen poprzez ograniczenie snu REM.

Jeśli zażywasz narkotyki, to twój sen może ulec poprawie, gdy je odstawisz. Jeśli nie możesz z nich zrezygnować, powinieneś rozważyć udanie się na fachowe leczenie.

Warto wiedzieć: Jak wyciszyć umysł przed snem?

Fragment pochodzi z książki "Powiedz dobranoc bezsenności. Jak zdrowo spać i lepiej żyć" dr. Gregga D. Jacobsa (Studio Astropsychologii). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji.