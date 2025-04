Wpływ psychiki na sen

Moc psychiki jest bardzo duża. Myślenie pozytywne lub negatywne może przyciągać przeróżne zdarzenia. Jeśli ktoś pomyśli chociażby, że być może tej nocy nie zaśnie zbyt szybko – to może się to spełnić. Psychika ma istotny wpływ na sen i jego jakość. Nasze myślenie o nim wpływa na bezsenność. Mogą ją wywołać przykre doświadczenia z ostatnich miesięcy, stres lub wydarzenia z dzieciństwa. Kluczem do wyleczenia się z bezsenności jest uporanie się z krytycznym myśleniem o śnie.

Czy wspomnienia mogą wywołać bezsenność?

Zahamowania wobec snu mogą tworzyć się już w dzieciństwie. Skutki tego procesu mogą być odczuwalne dopiero w dorosłym życiu. Dobrym przykładem może być historia dorosłej Sonii, która zgłosiła się do lekarza z przewlekłą bezsennością. Przeprowadzone badania wykazały, że za problemy kobiety odpowiedzialne jest dzieciństwo. Wówczas w jej psychice ukształtowała się postawa wobec pory pójścia spać i samego zasypiania.

Historia Sonii

Kobieta jako mała dziewczynka chowała się, gdzie tylko mogła, żeby uniknąć krzyków i pretensji rodziców. Nie radzili sobie oni z wychowywaniem dzieci i nie chcieli rezygnować z rozrywki. Często zapraszali do domu znajomych i do późnych godzin nocnych głośno śmiali się i rozmawiali. Dzieci musiały być w łóżkach już o godzinie 19, żeby nie przeszkadzać dorosłym. Idealnym sposobem ucieczki dla Sonii od wszelkich problemów było czytanie książek. Robiła to nawet do bardzo późnych godzin nocnych. Przyzwyczajenia z dzieciństwa nie zniknęły w dorosłym życiu. Kobieta unikała kontaktu z innymi osobami. Ucieczką dla niej nadal były książki oraz filmy, przez co zasypiała coraz później.

Przykład Sonii doskonale pokazuje mechanizm, jaki powielany jest przez wiele osób. Świat książek i filmów był dla niej ucieczką przed nudą, wspomnieniami i problemami. Przerażała ją rzeczywistość.

Dlaczego sen jest ważny?

Osoby, które cierpią na bezsenność i mają podobne doświadczenia do Sonii, nie powinny bagatelizować problemu. Sen jest bardzo ważny, gdyż pozwala organizmowi człowieka na regenerację. Na jego istotną rolę zwrócił uwagę już Freud w swoim dziele „Interpretacja Snów”. O jego działaniu wiedziały też starożytne cywilizacje. Sen i marzenia senne stanowiły jeden wątków mitów i tekstów religijnych. Uważano, że zaśnięcie mogło przynieść odpoczynek i objawienie. Ponadto mogło być przyczyną ciężkich wypadków, straconych szans.

Przede wszystkim należy pamiętać, że jakość snu jest odzwierciedleniem naszej kondycji psychicznej i tego jak czujemy się w swoim życiu.

