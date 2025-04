Hipochondria jest chorobą

Często osoby z hipochondrią są w stanie zrozumieć, że lęki te nie są realistyczne, jednak intelektualne wytłumaczenie sobie sytuacji nie pomaga w redukcji stanów lękowych. Aby lekarz mógł postawić diagnozę hipochondrii, pacjent musi przejawiać zaburzenia na tyle poważne, że choroba nie pozwala na prowadzenie codziennych aktywności takich jak: praca, nauka czy wywiązywanie się z obowiązków rodzinnych.

Przyczyny hipochondrii

Pacjenci chorzy na hipochondrię skupiają się nie tylko na jednej wybranej jednostce chorobowej, a nawet na kilku. Bardzo często analizują także nowopoznane schorzenia. Hipochondryk interpretuje normalne działanie organizmu jako objawy poważnej choroby. Według niektórych teorii jest to osoba nadwrażliwa na fizyczne odczucia. Według innych teorii, odczucia dla hipochondryka nie są bardziej intensywne, jednak sposób myślenia chorego sprawia, że w związku z nimi pojawia się lęk niewspółmierny do ewentualnego zagrożenia.

Potrzeba konfrontacji

Nawet 1-5% populacji może zmagać się z problemem hipochondrii. Aby ulżyć objawom, osoby cierpiące na hipochondrię dzielą się z innymi informacjami na ich temat. Szukają informacji na temat zaburzeń w książkach i internecie, często udają się na wizyty lekarskie, nawet do kilku specjalistów, by potwierdzić swoje wątpliwości. W niektórych przypadkach reagują unikaniem sytuacji, które mogą przypominać o chorobie lub śmierci.

Leczenie zaburzeń hipochondrycznych

Diagnoza hipochondrii zazwyczaj rozpoczyna się od jednego z lekarzy, który zaniepokojony wyolbrzymianiem objawów przeprowadzi dalszą diagnostykę psychologiczną pod kątem zaburzeń lękowych i hipochondrii.

Bardzo pożyteczna w terapii hipochondrii jest psychoterapia połączona ze wsparciem lekarza klinicysty.

Lekarz w miarę możliwości będzie starał się kontrolować pacjenta na krótkich, lecz częstych wizytach, przeprowadzi badania screeningowe oraz rozwieje wątpliwości co do objawów.

