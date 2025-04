Każdy jest narażony

Niemal każdy ma na koncie nieprzyjemne doświadczenia w sytuacjach społecznych. Każdy z nas na pewnym etapie życia padał ofiarą drwin. Wszyscy jesteśmy narażeni na budzący lęk przekaz, który dociera do nas ze strony członków rodziny lub za pośrednictwem telewizji. A jednak problemy związane z lękiem społecznym nie pojawiają się u wszystkich.

Dlaczego tak jest?

Najprawdopodobniej istnieją inne czynniki decydujące o tym, czy u określonej osoby wystąpią problemy na tle lękowym w konsekwencji negatywnego doświadczenia społecznego lub sumy takich przeżyć.

Mogą się do nich zaliczać czynniki biologiczne, w tym geny. Na rozwój lęku społecznego mogą mieć także wpływ wcześniejsze doświadczenia związane z uczeniem się oraz sposób, w jaki dana osoba radzi sobie z własnymi nieprzyjemnymi doświadczeniami społecznymi.

Przykładowo, jest znacznie bardziej prawdopodobne, że lęk przed przemawianiem wystąpi u osoby, która została wyśmiana, gdy po raz pierwszy przeprowadzała prezentację, niż u kogoś, kto stał się obiektem drwin z tego samego powodu, ale wcześniej odnosił już wielokrotnie sukcesy w dziedzinie wystąpień publicznych. Podobnie, uczeń, który jest narażony na prześladowania ze strony innych uczniów, może wypracować sobie swoistą „ochronę” przed problemami związanymi z lękiem społecznym, jeśli po danym zajściu otrzyma wsparcie ze strony bliskich przyjaciół.

Wreszcie, szanse na rozwinięcie lęku społecznego mogą się zwiększyć, jeśli dana osoba unika określonej sytuacji społecznej w wyniku traumatycznego doświadczenia. Pewnie słyszałeś o tym, że po upadku z konia należy jak najszybciej wskoczyć z powrotem na jego grzbiet, żeby uniknąć lęku przed jazdą konną. To samo dotyczy lęku społecznego.

Jeśli ktoś unika danej sytuacji społecznej, ponieważ doświadczył wcześniej urazu psychicznego, może zwiększyć swoje szanse na wykształcenie mechanizmów lękowych związanych z daną sytuacją.

Fragment pochodzi z książki „Jak przezwyciężyć nieśmiałość i lęk przed otoczeniem?” autorstwa Martina M. Anthony’ego i Richarda P. Swinsona (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.

