Psycholog radzi:

Z czasem nawet najsilniejsze uczucie się zmienia. Zaczynamy zwracać uwagę na drobne przywary kochanej osoby, które wcześniej nam nie przeszkadzały, a teraz nas denerwują. Czy to oznacza, że Pani mniej kocha męża? Niekoniecznie. Jednak warto zastanowić się, czy to rozdrażnienie nie wynika czasem z konkretnego powodu. Może jest jakiś zadawniony konflikt między Wami (na zupełnie innym polu) i właśnie to sprawia, że mąż wydaje się Pani bardziej irytujący? Jeśli istotnie tak by było, trzeba za wszelką cenę szukać porozumienia. To ważne. W przeciwnym razie oboje możecie zacząć jeszcze bardziej się od siebie oddalać.