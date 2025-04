Zadanie 1

Jeśli dziecko chce mieć zwierzę, a rodzice się na to nie zgadzają, zamiast kategorycznego „NIE”, proponuję, by każda ze stron spisała argumenty przemawiające za posiadaniem zwierzęcia i strony negatywne tej decyzji.

Zadanie 2

Niech każdy porozmawia z właścicielami różnych zwierząt – policzcie koszty utrzymania zwierzęcia i czas potrzebny na opiekę nad nim.

Zadanie 3

Zwróćcie uwagę na wiek dziecka, w którym rodzice decydują się kupić mu zwierzę.

Zadanie 4

Zróbcie grafik zajęć każdego z członków rodziny – zobaczcie kto i kiedy mógłby się opiekować zwierzęciem.

Zadanie 5

Zróbcie krótką charakterystykę kilku domowych zwierząt – szczególnie zwróćcie uwagę na warunki życia, jakich wymagają poszczególne zwierzęta i czy możliwe jest zapewnienie ich w domu.

Zadanie 6

Niech każda ze stron wybierze najważniejszy powód – rodzice dlaczego nie mogą się zgodzić na zwierzę, dzieci – dlaczego pragną mieć zwierzaka.

