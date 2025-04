Czasami lunatycy (somnabulicy) siadają na łóżku i mówią coś przez sen, co nie jest bardzo uciążliwe dla otoczenia. Zdarzają się jednak również sytuacje, że chcą wyjść przez okno albo zrobić krzywdę innym osobom znajdującym się w pobliżu. Czy możemy ich wtedy wybudzić ze snu?

Oczywiście, że tak. Należy to jednak zrobić delikatnie, nie szarpać nimi, nie krzyczeć i nie uderzać w policzek. Nie obawiajmy się, że obudzony spokojnie somnambulik zrobi nam krzywdę. Może być tylko trochę zdezorientowany. Jeśli natomiast chcemy zaprowadzić lunatyka do łóżka jeszcze podczas snu i nie stawia on oporu, budzenie go nie jest konieczne.

Zabezpieczenie mieszkania



Z lunatyzmu najczęściej się wyrasta w wieku kilkunastu lat. Do tego czasu trzeba sobie z nim radzić. Jeśli więc sam wędrujesz w nocy lub robi to ktoś z Twojej rodziny, zabezpiecz odpowiednio mieszkanie:

zainstaluj specjalny zamek w drzwiach, który podczas otwierania, będzie wydawał głośny dźwięk;

wstaw w oknach klamki z blokadą i grube szyby;

zrezygnuj z piętrowego łóżka, z którego lunatyk może spaść podczas nocnych wędrówek;

nie zamykaj pokoju, w którym śpi somnambulik, bo może sobie zrobić krzywdę.

Naturalne zapobieganie lunatykowaniu



Można również w pewien sposób powstrzymać lunatykowanie, m.in. poprzez rozmowę przed snem, ograniczenie jedzenia przynajmniej 3 godziny przed położeniem się do łóżka oraz unikanie dużego wysiłku fizycznego w ciągu dnia. Wszystko zależy od organizmu. Czasem bowiem, żeby uniknąć nocnych wędrówek, wystarczy tylko zapalić lampkę przy łóżku.

