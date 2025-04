Czy łysienie to powód do wstydu?

Choć łysienie prędzej czy później dotyka większości mężczyzn, nadal pozostaje powodem do wstydu. Dlaczego mężczyźni wstydzą się łysienia? Kto jest najbardziej podatny na pogorszenie samooceny z tego powodu? Czy jest szansa na wyleczenie tego problemu? Przeczytaj!



Dlaczego mężczyźni wstydzą się łysienia?

Przez setki lat naszej historii obfite włosy symbolizowały witalność, zdrowie i męskość. Ich strata mogła świadczyć o podporządkowaniu, utracie indywidualności, a nawet impotencji i niedołęstwiei. Trudno więc się dziwić, że łysienie może mieć istotny wpływ na poczucie własnej wartości. Mężczyźni uważają, że od kondycji ich włosów w dużej mierze zależy ogólna ocena ich atrakcyjności, także seksualnej. Idąc tym tropem, jasne jest, że łysienie może w istotny sposób wpływać na samoocenę – twierdzi dermatolog dr n. med. Marek Antiszko.

Kogo najbardziej „boli” problem nadmiernego wypadania włosów?

Choć istnieje wiele czynników, które wpływają na pogorszenie samopoczucia i samooceny, dla wielu mężczyzn łysienie znajduje się na jednym z pierwszych miejsc. Kto jest najbardziej podatny na nieprzyjemne skutki psychologiczne łysienia? Naukowcy wysnuwają następujące wnioski:

Piękni i młodzi



Młodsi mężczyźni są zdecydowanie bardziej wrażliwi na rozpoczynający się proces utraty włosów. Ich wygląd zaczyna się różnić od rówieśników w sposób nieakceptowany społecznie.

Samotni



Mężczyźni, którzy nie są w związkach, uważają, że w przypadku nadmiernego wypadania włosów ich atrakcyjność maleje, co jednocześnie wpływa na zmniejszenie szansy na randki i nawiązanie bliższych relacji.

Podatni na opinię



Mężczyźni, którzy mają ogromną potrzebę aprobaty społecznej, w sposób szczególny zwracają uwagę na to, jak widzą ich inni. Dlatego też swoją psychologiczną uwagę skupiają na tych aspektach, które inni mogą oceniać. Włosy są jednym z ważnych, widocznych cech wyglądu, stąd łysienie będzie dla nich nie lada problemem psychologicznym.

Dbający o wygląd



Na koniec prawda oczywista – mężczyźni, którzy inwestują w swój wygląd, traktując go jako źródło poczucia własnej wartości, są bardziej podatni na niekorzystne zmiany kondycji swoich włosów.

Zaakceptować, ukrywać czy walczyć?

Osoby z łysieniem androgenowym mają do wyboru 3 opcje: akceptację choroby i rezygnację z działania, ukrywanie problemu lub podjęcie wyzwania i rozpoczęcie leczenia. Obecnie dostępnych jest kilka metod leczenia łysienia androgenowego. Jedną z nich jest przeszczep mieszków włosowych, jednak to metoda inwazyjna i wymaga rekonwalescencji, poza tym jest to dosyć kosztowny zabieg. Kolejną metodą jest stosowanie różnych środków wspierających porost włosów. Musimy jednak pamiętać, że łysienie androgenowe to choroba, która wymaga leczenia lekami. W tej sytuacji nie wystarczą jedynie kosmetyki czy suplementy diety.

