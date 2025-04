Kim są DDA?

Alkoholizm to temat, który społeczeństwo zaczyna powoli oswajać. Wszystko dzięki licznym kampaniom oraz dyskusjom i debatom toczącym się w mediach. Jednak kwestia współuzależnienia i DDA pozostaje znacznie w tyle. Objawia się to przede wszystkim w braku świadomości społeczeństwa na ten temat.

„DDA nie jest terminem nowym w psychologii. Jednak uwagę skupiają zazwyczaj osoby uzależnione od alkoholu. Rodzinę pozostawia się często bez pomocy. Dorosłe Dzieci Alkoholików w życiu dorosłym posługują się strategiami wypracowanymi w dzieciństwie. Wówczas pomagały one przetrwać trudny okres, ale teraz stanowią przeszkodę w codziennym życiu, nawiązywaniu relacji z otoczeniem. Problemem DDA jest to, że zbyt często pozwala on ukrytemu w nim dziecku decydować o swoim życiu. Jednak odpowiednio dobrana terapia daje świetne rezultaty” – mówi Anna Karny, specjalista z Ośrodka Polana.

Jak zachowują się DDA?

Poniżej zamieszczamy listę najbardziej typowych cech dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD):

w relacjach z otoczeniem musi zgadywać, co jest normalne;

jest bardzo krytyczny wobec siebie;

nie umie przeżywać radości, nawet gdy wynika ona z osobistego sukcesu życiowego/zawodowego;

ma trudności w nawiązywaniu bliższych relacji z innymi osobami;

ma kłopoty adaptacyjne (przesadne reagowanie na zmiany w życiu, które nie podlegają kontroli);

często poszukuje potwierdzenia swojej wartości w oczach otoczenia;

ma poczucie izolacji i samotności ;

; jest osobą zbyt albo za mało odpowiedzialną;

odczuwa strach przed agresją, konfliktami czy konfrontacjami;

ma poczucie winy, gdy występuje w obronie własnych potrzeb i uczuć ;

; ma obawy przed porzuceniem;

często przyjmuje rolę ofiary;

odczuwa strach przed okazywaniem uczuć, jest postrzegany przez ogół jako osoba skryta;

wchodzi w relacje partnerskie z osobami uzależnionymi od alkoholu.

Postaraj się odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy cechy te występują u Ciebie. To może być dobry moment, by zrobić mały rachunek sumienia. Wiele osób z syndromem DDA stara się samodzielnie iść przez życie, nawet jeśli jest ono dla nich wyjątkowo bolesne. Jednak wcale nie musi ono tak wyglądać. Coraz więcej poradni płatnych i bezpłatnych oferuje terapię indywidualną i grupową nakierowaną właśnie na problem DDA.

