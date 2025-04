Wewnętrzne i zewnętrzne poczucie kontroli

Sposób, w jaki dajesz sobie radę z leczeniem, łączy się ze stopniem kontroli, jaką według siebie sprawujesz nad swoimi decyzjami. Jeżeli uważasz, że chociaż częściowo nad nimi panujesz, będzie Ci znacznie łatwiej przetrzymać różne koleje leczenia niż wtedy, gdy uważasz, że kontrola nad nim wymknęła Ci się z rąk.

Jeżeli masz skłonność do uznawania, że nie jesteś w stanie powodować zmian w swoim życiu albo że jesteś bezsilna w osiąganiu tego, co dla Ciebie ważne, to leczenie będzie o wiele bardziej stresujące i będziesz mieć więcej trudności w radzeniu sobie z nim.

Kontrola i jej związek z niepłodnością

Chcę jednak podkreślić, że związek pomiędzy kontrolą a radzeniem sobie z niepłodnością nie jest całkowicie bezpośredni. Kwestia kontroli może być bardzo trudna, jeżeli chodzi o niepłodność, ponieważ mało realistyczne oczekiwania co do możliwości kontrolowania wyniku leczenia mogą Cię doprowadzić do przekonania o odpowiedzialności, jeżeli leczenie zawiedzie.

A więc wiara, że masz kontrolę nad rezultatem, może być problematyczna. Jednakże wiara, że masz jakąś kontrolę nad całym procesem, może być bardzo ważnym sposobem na poradzenie sobie z procesem leczenia niepłodności.

Niezależnie od Twojego zwykłego stylu radzenia sobie ze stresem ważnym sposobem pokonania napięcia związanego z leczeniem będzie zidentyfikowanie spraw, nad którymi masz kontrolę, nawet tymi, które wydają się małe i nieważne.

Może to oznaczać prośbę o informowanie Ciebie i Twojego partnera o celach i rezultatach badań, dostępnych opcjach leczenia i momencie, kiedy mogą one nastąpić. Może to oznaczać zapytanie Waszego lekarza, czy zgadza się na zaprzestanie mierzenia podstawowej temperatury ciała (BBT), kiedy owulacja zostanie potwierdzona. Może to także oznaczać uzyskanie zgody na oddanie próbki nasienia w bardziej sprzyjających i przyjaznych warunkach niż gabinet lekarski. Wreszcie może to oznaczać prośbę o określenie ilości zarodków, które będą transferowane podczas cyklu IVF zgodnie z tym, co jest uważane za przyzwoitą medyczną praktykę.

Podczas wytyczania przebiegu procesu diagnostycznego i medycznego nie brakuje decyzji do podjęcia i przejęcie kontroli nad Waszym leczeniem może naprawdę Wam pomóc w poradzeniu sobie. Zanim rozpoczniecie jakiś cykl leczenia, zostawcie sobie trochę czasu, by rozpoznać, co jeszcze możecie wybrać. A potem zdecydujcie, co pomoże Wam zminimalizować stres danej procedury, i działajcie zgodnie z tymi decyzjami.

