Czy na twój sukces może wpłynąć... zapach?

Mowa ciała w biznesie jest dziś jak znajomość języka angielskiego na rynku pracy – niczym szczególnym. Dlatego też, jeśli w grę wchodzi podpisany kontrakt czy wygrany przetarg, przedsiębiorcy często decydują się na nietypowe metody wywierania wpływu.

fot. Fotolia

Feromony podbijają świat biznesu

Stosowanie laboratoryjnie wytwarzanych, syntetycznych feromonów, to przykład nowego podejścia do biznesu. Podejścia, którego założeniem jest „osiągnąć sukces”. Związki te działają dokładnie w taki sam sposób, jak te, emitowane przez organizm, wydzielane wraz z potem, bądź śliną. Ostatnie badania potwierdzają, że zmieniają one stan umysłu oraz funkcjonowanie mózgu człowieka w ściśle określony sposób – informuje Wiktor Koszycki

Androsteron kluczem do sukcesu?

Z przeprowadzonych badań wynika, że związek ten akcentuje męskość i dominację. Osoba, która wydziela jego dużą ilość, z reguły nie ma problemów z wywieraniem wpływu na otoczenie. Androstenon powoduje zatem, że mężczyzna go stosujący staje się atrakcyjniejszy w oczach kobiet, wzbudzając jednocześnie respekt u innych mężczyzn.

Handlowcy często zastanawiają się dlaczego, mimo bezsprzecznie atrakcyjnej oferty, klient nie zdecydował się na zakup produktu czy usługi. Być może jego decyzja jest wynikiem siły argumentów, być może zadecydował o niej wystrój wnętrza biura, a może zastosowana niekonwencjonalna metoda wywierania wpływu…

