Odpowiada psycholog Monika Dreger

Reklama

Jeśli czuje Pani potrzebę powrotu do pracy, proszę to zrobić. Nie ma nic gorszego niż mama, która jest sfrustrowana zbyt długim pobytem w domu i oderwaniem od pracy. Jej ciągłe rozdrażnienie nie tylko udziela się dziecku, ale ma też negatywny wpływ na całą rodzinę. Radzę rozmawiać z mężem i przekonywać go do swoich racji. Tłumaczyć, że spełniona zawodowo będzie Pani dużo efektywniej spędzać czas z maluchem. Trzeba tylko tak organizować wszystkie zajęcia, by po powrocie do domu maksimum uwagi poświęcać malcowi. Mąż powinien Pani w tym pomóc, a nie naciskać na zmianę planów.