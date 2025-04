Introwertyk, ekstrawertyk

Ważne jest, aby mieć podstawowe informacje o poziomach energii. Energii nie da się wytworzyć ani zniszczyć. Można ją wyłącznie przekształcać.

Jeśli introwertycy wydatkują energię podczas kontaktów ze światem zewnętrznym, ulega ona defragmentacji. Taki rodzaj energii nie nadaje się do wykorzystania. Musi zostać przetworzona.

Introwertycy przetwarzają energię, która uległa defragmentacji podczas relaksu i odpoczynku, a ekstrawertycy wykorzystują ponownie przetworzoną energię podczas działania, interakcji i stymulacji. Ich energia ulega defragmentacji, gdy są sami lub przebywają w otoczeniu uboższym w bodźce. Potrzebują działania, aby przekształcić zdefragmentowaną energię w nowe „paliwo”.

Zwróć uwagę na sygnały

Należy zwracać uwagę na sygnały, jakie wysyła nam organizm, a także na poziom energii, sprawdzając go regularnie. Introwertykom może przyjść to łatwiej, ponieważ są przyzwyczajeni do „wsłuchiwania” się w siebie. Reakcje organizmu przykuwają ich uwagę, na przykład nie są w stanie się koncentrować, gdy są zmęczeni.

Ekstrawertycy generalnie czują się dobrze i są „nastawieni” na zewnątrz, i pewnie nawet do głowy im nie przyjdzie, aby sprawdzić swój poziom energii. Nie są przyzwyczajeni do obserwacji organizmu, ponieważ nie reaguje on w sposób dramatyczny.

Introwertycy

Gdy introwertykom „siada” bateria wewnętrzna:

są ospali, brak im energii,

mylą się, nie mogą się skoncentrować ani myśleć,

mają problemy z wysłowieniem się ,

, nie mają siły wstać z łóżka,

czują napięcie, strach, ból głowy, wyczerpanie,

czują się „zamknięci”, zdemotywowani, czują się zmęczeni, poirytowani, niepewni, mają zawroty głowy lub ból żołądka.

Ekstrawertycy

Gdy ekstrawertykom „siada” bateria:

są nerwowi, niespokojni, mają problemy z koncentracją,

czują przygnębienie, depresję, obrzydzenie,

łatwo popadają we frustrację lub się denerwują,

lub się denerwują, częściej chorują, przejadają się i mają trudności z zasypianiem,

nudzą się, czują napięcie i niepokój,

czują, że koniecznie muszą coś zrobić.

Fragment pochodzi z książki „Introwertyk i ekstrawertyk w sidłach miłości. Jak sprawić, aby związek oparty na przeciwieństwach był udany?" Marti Olsen Laney i Michaela L. Laney (Wydawnictwo Helion, 2008).