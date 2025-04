Ojciec - głowa rodziny?

Ojciec w tradycyjnym modelu rodziny jest to bardzo odpowiedzialna funkcja dla mężczyzny, przynosząca wiele satysfakcji i poczucia spełnienia, ale jednocześnie bardzo stresująca. Na ojcu bowiem spoczywa ciężar bardzo wielu działań, zachowań i decyzji.Bez względu na to, jakiej płci są dzieci, ojciec jest ważny zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. W przypadku syna ojciec jest to wzór do naśladowania. Nikt tak dobrze nie wytłumaczy dziecku jak zachowywać się w towarzystwie, jak odnosić się do kobiet, jak być odpowiedzialnym i ambitnym, jak ojciec swoim zachowaniem. To dlatego mały chłopiec idzie z tatą do garażu „majsterkować” przy samochodzie, ponieważ chce być taki jak on. W momencie, kiedy syn widzi podobieństwo płciowe z rodzicem, zaczyna się z nim identyfikować i naśladować jego poczynania.

Kilkuletnie dziecko najlepiej uczy się przez obserwację, dlatego tak istotne jest, aby dawać synowi jak najlepszy przykład swoimi czynami, bowiem zostanie wychwycone najdrobniejsze nawet działania. Im starszy jest syn, tym autorytet ojca jest poddawany coraz to nowym próbom. W zależności od motywacji dziecka i relacji łączących z rodzicem, syn będzie potwierdzał lub zaprzeczał autorytetowi ojca. Im silniejsze więzi z ojcem, tym więcej cech i zachowań syn będzie wprowadzał w swoje życie. Czasem nawet, gdy te relacje nie są pozytywne, ale charakteryzują się dużym nasileniem, wówczas także zachowania są odwzorowywane przez dziecko.

Syn - wykapany tata i córeczka tatusia

Ojciec dla syna staje się pewnego rodzaju mentorem, opoką, wzorem - jeśli relacje są właściwie. W momencie, kiedy powstają konflikty syn z ojcem mogą walczyć o to, który z nich powinien w domu podejmować decyzje, który jest ważniejszy. Niestety często się zdarza, że to właśnie konflikty ojca z synem stają się powodem do pogorszenia atmosfery domowej.Dla córki z kolei ojciec jest symbolem mężczyzny. W zależności od tego, jakie relacje łączą ojca z córką, takie później ta córka, już jako kobieta będzie miała nastawienie do mężczyzn w ogóle. Patrząc przez pryzmat ojca, będzie nawiązywała relacje z innymi mężczyznami. To ojciec jest odpowiedzialny za poczucie własnej wartości córki, za rozwój jej potencjału jako kobiety, wiary we własne możliwości i poczucia atrakcyjności w oczach innych - nie tylko mężczyzn. Już kilkuletnim dziewczętom bardzo zależy na opinii ojca, chcą mu się podobać, spełniać jego ambicje, dostosować się do jego systemu wartości itd.

Wychowanie w rozbitej rodzinie

Niestety coraz częściej zdarza się tak, że kobiety wychowują swoje dzieci samotnie. I choćby kobieta bardzo się starała, to nie jest w stanie zastąpić w życiu swoich dzieci mężczyzny, który jest nieobecny. Nie ma wówczas wzorca, pewnego punktu odniesienia, które dzieci z pełnych rodzin posiadają.Inna sytuacja ma miejsce, kiedy ojciec nie wypełnia swojej roli w sposób należyty. Są to różnego rodzaju dysfunkcje, patologie, zaburzenia. Każdy ojciec swoim zachowaniem daje wzór do naśladowania dla dzieci. Nawet jeśli będzie to negatywny wzorzec, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pewnym stopniu będzie miało to odzwierciedlenie w dorosłym życiu jego dzieci.Decyzja o ojcostwie dla każdego mężczyzny jest pewnego rodzaju wyzwaniem oraz aktem odpowiedzialności. To na nim jako głowie rodziny ciąży warunek zapewnienia bezpieczeństwa potomstwu. Rola ojca jest zatem bardzo stresująca, często wymaga poświęcenia, zrezygnowania z realizacji planów dla dobra rodziny, aczkolwiek satysfakcja z pełnienia tej funkcji jest ogromną wartością.