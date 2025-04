Optymizm pozwala widzieć pozytywne aspekty otaczającej nas rzeczywistości i tego, co doświadczamy. Oczywiście, nie uchroni to nas przed trudnymi chwilami (kryzysy, porażki, tragedie). Kiedy jednak przyjdzie się nam z nimi zmierzyć, osoby z optymistycznym nastawieniem łatwiej sobie z nimi radzą. Pesymista zaś w sytuacji trudnej prędzej się poddaje, przestaje działać. Optymiści swój sukces tłumaczą własnymi zdolnościami i umiejętnościami, a porażkę niesprzyjającymi okolicznościami. Pesymiści na odwrót: sukces rozumieją jako efekt pomyślnego biegu wydarzeń, a porażkę postrzegają jako dowód na to, że są mało wartościowi.

Czy to prawda, że szczęśliwi żyją dłużej?



Dusza i ciało

Naukowcy od lat badają, czy nasza postawa wobec życia faktycznie jest w stanie oddziaływać na zdrowie fizyczne. Czy optymizm może przedłużyć nam życie? Ostatnie badania to potwierdzają. Okazuje się, że osoby myślące pozytywnie są bardziej skłonne do tego, aby rezygnować ze złych nawyków i tym samym zwiększają swoją szansę na zdrowe życie.

Gotowość do zmian

Pesymiści częściej bywają bezradni i popadają w stany depresyjne, co negatywnie wpływa na ich system immunologiczny. Optymiści odwrotnie. Kiedy napotykają trudność, starają się ją pokonać, a to wzmacnia naturalną odporność organizmu. Pesymiści uważają, że większość problemów ma przyczynę zewnętrzną. Nie są więc skłonni brać na siebie odpowiedzialności za własne zdrowie, np. rzucić palenie czy przestrzegać diety. Optymiści, którzy bez problemu biorą sprawy w swoje ręce, chętniej stosują się do zaleceń lekarza, gdy zachorują.

Optymizm leczy

Czy to prawda, że szczęśliwi żyją dłużej? Badania i obserwacje lekarzy potwierdzają, że w wielu przypadkach na leczenie zdecydowanie lepiej reagują poważnie chorzy, ale pełni optymizmu i wiary w zwycięstwo, niż ci, których stan oceniono jako lżejszy, lecz sami są zrezygnowani i nie wierzą w sukces. Dlaczego tak się dzieje? Ktoś, kto dostrzega w życiu tylko trudności i problemy, niepotrzebnie traci energię na ich nieustanne rozpamiętywanie i pogrąża się w rozpaczy. Wiara we własną moc, dodaje siły, sprawia, że organizm skuteczniej zwalcza chorobę i szybciej wraca do zdrowia.

Tekst napisany na podstawie artykułu opublikowanego w dwutygodniku "Przyjaciółka"