Jakie zakupy dają szczęście?

Nie bez powodu mówi się, że czas to pieniądz. Czy można kupić czas? Poniekąd tak. Zlecając czynności, których zrobienie pochłania naszą energię, zyskujemy czas, który możemy przeznaczyć na ciekawsze aktywności. Jeśli nie przepadamy za gotowaniem, możemy np. zainwestować w dietę pudełkową.

Dobrym przykładem rzeczy, która pozwala zaoszczędzić czas, jest np. robot sprzątający. Choć w pierwszej chwili wydaje się on dużym wydatkiem, to na dłuższą metę da nam on więcej czasu na czynności, które lubimy.

Ludzie więcej czerpią radości z doświadczeń niż rzeczy materialnych. Przykład? Ile dni cieszyła cię nowa bluzka, a ile wakacyjny wyjazd, o którym marzyłaś cały rok? Przeżycia dają nam szczęście. Warto korzystać z różnych ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu.

Zdrowie to dar, który nie każdemu jest dany. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w dobrej, czy złej formie, powinniśmy o nie dbać. Regularne wizyty u lekarzy to długoterminowa inwestycja w nasze zdrowie, dobre samopoczucie i efektywność. Nie mniej ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne.

W dbaniu o zdrowie istotna jest również nasza dieta. Kiedy jesz wartościowe produkty, które w dodatku ci smakują, trudno się nie uśmiechać. W dodatku wspólne gotowanie czy wyjścia do restauracji z pysznym jedzeniem to dobra okazja do budowania więzi międzyludzkich.

Nabycie nowej lub szlifowanie umiejętności np. językowych daje dużo satysfakcji. Można chodzić na zajęcia rumby, języka obcego, kupować książki o interesującej nas tematyce - inwestowanie w samorozwój zawsze się opłaca.

Dawanie prezentów może dać równie dużo radości co ich otrzymywanie. Ponadto stanowi ważny element relacji, pokazywania, że na kimś nam zależy.

