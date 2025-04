Wszystko zależy od rodziców?

Jak zyskać poczucie własnej wartości? Wyniki badań pokazują wyraźnie: jeżeli chcesz mieć poczucie własnej wartości, dobrze wybierz sobie rodziców.

Rodzice dzieci mających poczucie własnej wartości zdają się sami je mieć. Rodzice ci wykazują postawę pełną miłości względem swoich dzieci, przejawiają zainteresowanie życiem i przyjaciółmi swych pociech, poświęcają im czas i wspierają je.

Zobacz też: Jak pokochać siebie?

Wzmacniaj dziecko

Przypomina mi się pewien mężczyzna, który powiedział kiedyś do swego sąsiada: „Dlaczego poświęciłeś cały dzień na naprawianie tego roweru ze swoim synem, skoro w sklepie rowerowym poradziliby sobie z tym w godzinę?”. Sąsiad odparł: „Ponieważ wzmacniam swojego syna, a nie naprawiam rower”.

Rodzice dzieci mających poczucie własnej wartości mają wysokie standardy i oczekiwania, lecz ich oczekiwania są jasne, sensowne, konsekwentne i towarzyszy im wsparcie i słowa zachęty.

Wprowadzanie dyscypliny oparte jest na zasadach demokratycznych, co oznacza, że szanuje się zdanie i osobowość dziecka, choć to rodzice podejmują ostateczne decyzje w ważnych sprawach.

Jaki komunikat należy wysyłać dziecku?

Krótko mówiąc, rodzice przekazują dzieciom komunikaty, które w praktyce mówią: „Ufam ci, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteś idealny. Mimo to kocham cię i dlatego poświęcę czas, aby tobą pokierować, ustanowić granice, zdyscyplinować cię, i oczekuję, że dasz z siebie wszystko, ponieważ wierzę w ciebie i cenię cię”.

Komunikaty te różnią się znacząco od nieufności wyrażanej przez rodzica autorytarnego czy też od braku troski rodzica nadmiernie pobłażliwego. Niektórzy jednak nie mają takich rodziców, a mimo to mają poczucie własnej wartości.

To prowadzi do najważniejszego pytania: w jaki sposób jednostka buduje poczucie własnej wartości, gdy nie ma takich opiekunów? Większość ludzi uważa, że ich wartość zależy od tego, czym się zajmują, od ich umiejętności, cech charakteru, talentów lub akceptacji ze strony innych.

Raz jeszcze stwierdzam, że żaden z powyższych czynników nie stanowi dobrego punktu wyjścia do budowy poczucia własnej wartości. A zatem od czego powinniśmy zacząć? Na początek spróbujmy zrozumieć, czym tak naprawdę jest poczucie własnej wartości.

Zobacz też: Jak walczyć z chęcią manipulowania innymi?

Fragment pochodzi z książki „Jak zwiększyć poczucie własnej wartości. Trening" Glenna R. Schiraldiego (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za wiedzą wydawcy.

Reklama