Czy mam osobowość typu A?

Ludzie z osobowością typu A gorzej radzą sobie ze stresem. Jak się dowiedzieć, czy mamy osobowość tego typu? W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się swojemu zachowaniu, jak radzimy sobie ze stresem i w jaki sposób komunikujemy się z otoczeniem. Następnie można odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które ułatwią identyfikację typu osobowości.

Odpowiedz na pytania

Czy jestem dynamiczny?

Czy lubię rywalizację?

Czy lubię rozwiązywać problemy?

Czy przenoszę pracę zawodową na grunt domowy?

Gdy jestem sfrustrowany, czy staję się agresywny?

Czy niecierpliwi mnie czekanie?

Czy lubię robić kilka rzeczy jednocześnie?

Czy nie mogę się doczekać końca rozpoczętego działania?

Czy często komuś innemu przerywam wypowiedź?

Czy ukrywam uczucia?

Czy większość czasu spędzam na pracy?

Czy jestem ambitny?

Czy jestem głośny?

Czy wymagam dużo od siebie i innych?

Czy wszystko staram się zrobić jak najszybciej?

Czy łatwo nawiązuję rozmowę z nieznajomą osobą?

Czy podejmowanie decyzji przychodzi mi bez trudu?

Czy wyznaję zasadę „po trupach do celu”?

Czy jestem ostrożny w kontaktach z innymi?

Czy lubię działanie?

Rozwiązanie

Jeśli na większość pytań padła odpowiedź twierdząca, to można z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że posiadamy cechy osobowości typu A.

Badania wskazują, że człowiek z osobowością typu A potrzebuje więcej czasu na uwolnienie się od objawów narastającego stresu.

Nie jest to jednak wyrok i pewność, że dana osoba będzie miała ogromne problemy zdrowotne, ponieważ typ osobowości A nie jest ukształtowany raz na całe życie. Jeśli już nastąpi identyfikacja problemu oraz będzie motywacja do zmiany niektórych zachowań, to można wypracować pewne strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

