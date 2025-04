Szczęście i euforia

Szczęście bez powodu to prawdziwe szczęście — neurofizjologiczny stan spokoju i dobrego samopoczucia, który nie jest zależny od zewnętrznych okoliczności. Szczęście bez powodu to nie to samo co stan uniesienia, euforii, podniesienia nastroju czy innych szczytów dobrego humoru, które nie trwają długo. Nie oznacza uśmiechania się jak głupi do sera

24 godziny na dobę ani doświadczania sztucznej euforii. Szczęście bez powodu

nie jest emocją. Jest to stan, w którym Szczęście bez powodu to coś więcej niż

zgrabna koncepcja. Jest to konkretny,

mierzalny stan fizjologiczny, charakteryzujący się określoną aktywnością mózgu,

rytmem serca i chemią organizmu. możemy odczuwać

wszystkie inne emocje

— włączając w to smutek, lęk, gniew lub ból — jednak wciąż czując głęboki

wewnętrzny spokój i dobrostan.

Czy podążasz za szczęściem?

Kiedy

jesteś szczęśliwy bez powodu, wnosisz

szczęście do swoich zewnętrznych doświadczeń, zamiast starać

się je z nich wydobyć.

Nie musisz manipulować światem dookoła Ciebie, by uczynić się szczęśliwym.

Żyjesz, czerpiąc z poczucia

szczęścia, zamiast się o nie ścigać.

Naukowcy

twierdzą, że każdemu subiektywnemu uczuciu, którego doświadczamy, odpowiada

określony stan funkcjonowania naszego organizmu. Ludzie, którzy są szczęśliwi

bez powodu, charakteryzują się zazwyczaj zwiększoną aktywnością w korze

przedczołowej po lewej stronie, mają regularny rytm serca i wyższy poziom

neuroprzekaźników odpowiedzialnych za dobre samopoczucie i uczucie szczęścia:

oksytocyny, serotoniny, dopaminy i endorfin.

Fizjologia stanu szczęścia

Mimo

że współczesna nauka pozwala nam przyjrzeć się fizjologii stanu szczęścia bez

powodu, to jednak już wcześniej ten stan omawiany był we wszystkich tradycjach

duchowych i religijnych w historii świata. To pojęcie jest uniwersalne. W

buddyzmie nazywa się stanem bezprzedmiotowej radości, w chrześcijaństwie

wewnętrznym królestwem niebieskim, a w judaizmie — ashrei,

wewnętrznym uczuciem pełni i zdrowia. W islamie mówi się o falah,

szczęściu i dobrostanie, w Hinduizmie o anandzie lub czystym błogosławieństwie.

Niektóre

tradycje odwołują się do tego pojęcia jako stanu oświecenia lub przebudzenia. Zauważyłam,

że koncepcja ta uznawana jest na całym świecie. Gdziekolwiek bym pojechała,

ludzie, słysząc pojęcie szczęścia bez powodu, czują, że głęboko porusza ono

struny w ich duszy. Wydaje się, że wszyscy mamy intuicyjną wiedzę, iż istotą

naszego istnienia jest szczęście. Nie musisz starać się go stworzyć, już taki

jesteś.

Fragment pochodzi z książki „Sekret szczęścia. 7 fundamentów życiowej

radości” Marcii Shimoff i Carol Kline (Wydawnictwo Helion, 2010).

Publikacja za wiedzą wydawcy.

