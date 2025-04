Bardzo często żartujemy sobie z chorób psychicznych. Jest to bardzo powszechne już u kilkuletnich dzieci, które bez skrępowania używają słów „wariat”, „świr” czy „psychol”. Dlatego pierwsze myśli o chorobie psychicznej są przez nas samych klasyfikowane jako głupi żart i coś godnego pogardy. Przełam ten stereotyp. Tego rodzaju żarty nie maja wiele wspólnego z prawdą, a osób całkowicie zdrowych psychicznie nie jest tak dużo jak się powszechnie wydaje.

Kiedy należy się zgłosić do lekarza?

Psychiatrzy wymieniają najczęściej główne kryterium – wtedy, kiedy pewne myśl, nawyki, uczucia zaczynają realnie przeszkadzać Ci w życiu albo zagrażać Tobie i Twoim bliskim. Jeśli w ciągu dnia dręczy Cię myśl, że rano wychodząc do pracy nie zamknąłeś drzwi na klucz, to nic groźnego – każdy z nas czasami ma taki stan. Natomiast, jeśli przerywasz wszystkie swoje codzienne zajęcia, zwalniasz się z pracy i jedziesz do domu przez pół miasta tylko po to, żeby upewnić się, że drzwi są zamknięte, to już jest niepokojącym sygnałem.

Bliskie osoby a podjęcie decyzji o leczeniu

Inni ludzie nie siedzą w Twojej głowie i nie są w stanie odgadnąć Twoich myśli. Mogą komentować jedynie Twoje zachowanie albo to, co mówisz – bo to mogą zauważyć. Nikt nie może „wmówić” Ci choroby psychicznej ani „zachęcić” do rozpoczęcia leczenia. Żeby efektywnie leczyć się u psychiatry, trzeba naprawdę tego chcieć. Jeśli Twoi bliscy interpretują Twoje zachowanie jako dziwne i mówią Ci o tym jest to sygnał, że musisz bacznie siebie obserwować – dzięki temu będziesz sam umiał ocenić, czy chcesz zasięgnąć pomocy czy nie.

Pamiętaj! Myśl o sobie

Według definicji WHO (World Health Organisation – Światowa Organizacja Zdrowia) zdrowie to ogólny dobrostan fizyczny i psychiczny. Czyli to, jak się czujesz sam ze sobą też mieści się w pojęciu „zdrowie”. Jeśli chodzi o Twój stan psychiczny, musisz być egoistą. Myśl przede wszystkim o tym, jak Ty się czujesz ze swoimi myślami i nastrojami. Jeśli przeszkadzają Ci one – to znak, że należy zasięgnąć porady specjalisty.

Chcieć to móc

Bez chęci wyleczenia z Twojej strony cała terapia nie będzie miała sensu. Niestety w chorobach psychicznych jest nieco inaczej niż w somatycznych. Jeśli masz zapalenie gardła, wystarczy przez kilka dni brać zapisane przez lekarza tabletki – nie musisz chcieć wyleczyć się z tego, tabletki zadziałają same i zabiją groźne bakterie. W przypadku chorób psychicznych sprawa jest o wiele trudniejsza. Lekarz także przepisuje tabletki – ale działają one na coś innego niż gardło. Działają na mózg, na sposób myślenia, odczuwania i odbierania bodźców. Potrzebna jest zatem ogromna siła psychiczna i wola do walki z chorobą, która bierze się właśnie z chęci wyleczenia.

