Czasem zdarzają się sytuacje, w których rzucamy wszystko i biegniemy przyjaciółce na pomoc. Czy przyjaciele powinni oczekiwać tego, że będziemy przedkładać ich sprawy ponad własne dobro? Czy na przyjaciółkę naprawdę zawsze można liczyć?

Wszystko ma swoje granice

Wydaje sie, że wszystko, zarówno oczekiwania, jak i odpowiedź na nie, powinno mieścić się w granicach rozsądku. Załóżmy, że przyjaciółka ma złamane serce i oczekuje od nas wsparcia. Możemy jej je okazać podczas rozmowy telefonicznej albo spotkania. Ale jeżeli liczy na to, że przepłaczemy z nią całą noc, a my mamy małe dzieci i pracę na etat od 8 do 16, to takie oczekiwania będą nierealne. Jeśli na nie odpowiemy, zaniedbamy potrzeby własne i swojej rodziny.

A jeśli je przekraczamy...

Jeżeli nagminnie wspieramy przyjaciół oczekujących wybawienia z opresji, najlepiej zastanowić się, co nam takie relacje dają. Często dzieje się tak, że gdy w dzieciństwie nie otrzymywaliśmy uwagi rodziców, w dorosłości odbijamy to sobie starając się zdobyć uznanie otoczenia i zaniedbując swoje potrzeby. Warto popracować nad tym na terapii.

