Singiel z dzieckiem

Bycie samotnym rodzicem to ogromne wyzwanie – opieka nad pociechą, dbanie o dom, praca. W natłoku tych zajęć, którym rodzic singiel musi podołać w pojedynkę, nie jest łatwo o znalezienie czasu na randkowanie. Dla osób posiadających dzieci niezwykle ważne jest poznanie właściwego partnera, który będzie w stanie zaakceptować ich pociechy oraz stworzyć razem z nimi rodzinę. Bez wątpienia wielkim ułatwieniem dla samotnych rodziców jest portal randkowy, gdzie można poznać osoby o podobnych zamiarach na przyszłość i od samego początku być szczerym na temat swoich oczekiwań.

Według danych serwisu eDarling 25% jego użytkowników ma dzieci, z czego większość stanowią mamy singielki. Jeśli chodzi o najliczniejszą grupę wiekową wśród samotnych rodziców to jest to przedział wiekowy 35-45.

Oto lista miast, w których mieszka najwięcej rodziców singli randkujących za pomocą portalu:

Jak single reagują na dzieci nowego partnera?



W 2010 roku 51% użytkowników (bezdzietnych jak i rodziców) nie wyraziło sprzeciwu wobec faktu posiadania dzieci przez ich potencjalnego partnera lub partnerkę. Dla porównania w 2015 roku już 67% odpowiedziało tak samo. Spośród tych najbardziej ‘tolerancyjnych’ użytkowników 53% stanowią singielki bez dzieci oraz 66% samotni ojcowie.

Również interesujące są dane dotyczące grupy wiekowej osób, które są w stanie zaakceptować pociechy przyszłego partnera. Tu największy procent wśród pań stanowi grupa pomiędzy 25. a 40. rokiem życia, w przypadku panów 25-35. Szczególnie osoby po trzydziestce mają najmniejszy problem z tym, by związać się z samotnym rodzicem. Najmniejszą grupą są kobiety i mężczyźni w wieku 55-65. Z tego wynika, że im wyższy wiek, tym niższa akceptacja wobec wiązania się z osobą, która ma już dzieci.

Single a chęć posiadania dzieci



Pragnienie bycia rodzicem to jeden z ważniejszych kryteriów podczas poszukiwania odpowiedniej osoby do stworzenia związku. To również jedno z pytań zadanych użytkownikom portalu randkowego. 39% użytkowników eDarling deklaruje zdecydowaną chęć posiadania dziecka, 47% nie wyklucza takiej opcji, natomiast 14% zdecydowanie odpowiedziało: NIE.

Zaskakujące okazuje się to, że to w większości panowie odpowiedzieli twierdząco na pytanie o założenie rodziny, aż 41% z nich powiedziało TAK i 50% MOŻE. Wśród pań 34% odpowiedziało TAK i 43% MOŻE. Również bardziej chętni do zostania rodzicem po raz kolejny są samotni ojcowie (36%) niż mamy singielki (26%).

Średnia wieku singli, którzy pragną mieć dzieci wynosi 30 lat, w tym wypadku to grupa wiekowa 25-35 stanowi większość, bo aż 46%. Pośród osób w przedziale wiekowym 40-50 tendencja zdecydowanie słabnie, w tej grupie już tylko 15% deklaruje chęć posiadania potomstwa. Z wiekiem zdecydowanie maleje chęć do tego, by zostać rodzicem.

