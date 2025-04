Odpowiada psycholog Monika Dreger

Reklama

Nie wydaje mi się konieczne, by zmuszała się Pani do robienia tego, na co zupełnie nie ma Pani ochoty. Warto jednak zastanowić się, skąd owa niechęć do winszowania niektórym solenizantom. To osoby, których Pani po prostu nie lubi? Jeśli tak, to lepiej tego nie podkreślać, odmawiając składki. Wystarczy krótko powiedzieć: „Ja się tym razem nie dokładam”. A może drażni Panią sam zwyczaj obchodzenia imienin w pracy? Wtedy nie zaszkodziłoby delikatnie poruszyć ten temat w gronie kolegów. Może się okazać, że większość z nich podziela Pani zdanie, tylko do tej pory nikt nie miał odwagi wprost o tym powiedzieć.