W szczególności, w przypadku tej drugiej grupy, pomocna bywa analiza okoliczności ich teraźniejszego życia oraz nieodległej przeszłości jej członków, dostarczając wskazówek w zakresie tego, co mogło wywołać ten lęk na obecnym etapie życia.

Stres – aktywizator lęków z przeszłości?

Niewykluczone, że bieżące stresy doprowadziły do ujawnienia się lęków z przeszłości. Jeśli tak, można zastanowić się nad przeszłością po to, by dotrzeć do ewentualnych bolesnych dawnych przeżyć, które niejako przygotowały grunt do pojawienia się problemu.

Być może zastanawiałeś się już nad tym, skąd wziął się Twój lęk przed wystąpieniami publicznymi, choć może to być zupełnie nowy obszar do zbadania. Wszelkie spostrzeżenia w tym temacie są wprawdzie pomocne, ale to zwykle za mało, by zmienić sposób patrzenia na emocjonalne problemy z przeszłości.

Znacznie bardziej pomocna bywa emocjonalna więź z tym, co czuliśmy kiedyś w odniesieniu do jakiegoś zdarzenia, pomocne może też być odczucie dawnego bólu, a także doświadczenie głębokiej empatii w stosunku do siebie samych.

Dotrzyj do korzeni problemu!

Przeżycie na nowo tego samego bólu i przetrwanie go, a jednocześnie żywienie wobec siebie współczucia i troski, ma moc uzdrawiającą.

Dotarcie do źródła lęku i nieufności wobec innych i siebie, wstydu i poczucia tego, że jest się gorszym od innych ludzi, strachu przed tym, że ktoś nas będzie słuchał i oglądał, a także przekonania, iż ludzie ostro nas ocenią i nie zaakceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, jest niezmiernie ważne. Największy sens ma dotarcie do korzeni problemu, a nie samo leczenie objawów.

Kiedy szukać profesjonalnej pomocy?

Jeśli jednak to doświadczenie Cię przerasta, możesz spróbować poszukać pomocy specjalisty, który pomoże Ci w odpowiedni sposób poradzić sobie z przykrymi doświadczeniami z przeszłości. Ćwiczenie to może u niektórych osób wskrzesić wiele przykrych wspomnień i sprawiać ból nawet przez dni czy tygodnie. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, lepiej rozważ skorzystanie z fachowej pomocy specjalisty, który pomoże Ci się uporać z tego rodzaju zaszłościami.

Jeśli chcesz próbować sam…

Jeśli jednak jesteś przekonany, że poradzisz sobie z takim obciążeniem psychicznym we własnym zakresie, musisz pamiętać o tym, by mieć możliwość podzielenia się uczuciami choćby z jedną osobą, która będzie Cię wspierać. Zastanów się, kto to mógłby być, i porozmawiaj z tą osobą o tym, co robisz.

Osoba ta ma za zadanie wysłuchać Cię i porozmawiać z Tobą, okazując Ci wsparcie i troskę. Nie powinna analizować sytuacji ani Twoich problemów. Jej zadaniem jest po prostu bycie z Tobą, wysłuchanie tego, co masz do powiedzenia, i wspieranie Cię w Twoich próbach poradzenia sobie z bólem z przeszłości, tak abyś nie musiał już dłużej dźwigać tego bagażu emocjonalnego.

