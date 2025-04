fot. Fotolia

Ból brzucha na tle stresowym

Okazuje się, że częstą przyczyną bólu może być stan psychiczny. Złe samopoczucie psychiczne pobudza układ nerwowy i zaburza wewnętrzną równowagę organizmu oraz funkcje różnych narządów, w tym jamy brzusznej. Jak zauważa psycholog, za ból brzucha może odpowiadać stres, nadmiar obowiązków w pracy, a nawet nieszczęśliwa miłość. Wszystkie te czynniki mogą boleśnie wpływać na organizm.

"Ból: przenikliwy, ściskający, świdrujący, jakby ktoś zaciskał mi żołądek w imadle coraz mocniej i mocniej; ucisk, kamienny ucisk" – takimi słowami ból brzucha na tle stresowym opisały respondentki badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Brzuch mówi: NO-SPA”.

"Te sformułowania bardzo często występują w parze z bólami na tle stresowym. Kluczem do zdiagnozowania przyczyny tych nieprzyjemnych doznań jest odpowiedź na pytania: W jaki sposób radzę sobie z trudnymi sytuacjami? Jak wtedy zachowuje się moje ciało? Czy stan mojego emocjonalnego napięcia może być przyczyną bólu brzucha?" – podpowiada dr Anna Bukowska-Posadzy.

"Aby sobie z nimi poradzić czasem wystarczy po prostu nie myśleć o bólu i skupić się na działaniu, np. wyjść na spacer, zrobić sobie relaksującą kąpiel lub zaplanować spotkanie z przyjaciółmi. Gdy to nie skutkuje można sięgnąć po leki rozkurczowe, które pomogą zniwelować ból wywołany silniejszymi niż zwykle skurczami mięśni gładkich" – dodaje.

