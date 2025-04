Szanse związek zawsze są większe, gdy znamy słabe strony ukochanego i akceptujemy je. Ponieważ jednak jesteś zakochana i patrzysz na wybranka przez różowe okulary, łatwo możesz dać się zwieść pozorom i zbagatelizować nawet poważne sygnały ostrzegawcze. Jak do tego nie dopuścić?

1. Często odwiedzaj rodziców partnera

Pamiętaj, tym, co nas kształtuje, jest przede wszystkim rodzina. Wyniesione stąd wzorce zachowań często, niemal automatycznie, przenosimy do swojego małżeństwa. Warto zatem bywać w rodzinnym domu wybranka i uważnie obserwować panujące tam zwyczaje.

2. Poznaj grono jego przyjaciół

To ważne, bo osoby, z którymi on chętnie przebywa, w pewnym sensie są do niego podobne. Jeśli zatem znajomi partnera wydają ci się ciekawi i sympatyczni, możesz zapisać to ukochanemu na plus.

3. Oceń jego stosunek do twojej pracy

Zdaniem psychologów trwalsze i mniej konfliktowe są te związki, w których partnerzy odnoszą się z szacunkiem do swoich planów zawodowych. Tam, gdzie mężczyzna jest zazdrosny o karierę żony albo lekceważy jej sukcesy, kłótnia często goni kłótnię.

4. Sprawdź, czy można na niego liczyć

To kluczowa sprawa, bo trudniejsze chwile (jak choćby choroby) zdarzają się przecież w każdym małżeństwie. Jeśli on nie byłby wtedy dla ciebie oparciem lub wręcz dokładał ci jeszcze zmartwień, to

z takim człowiekiem zdecydowanie nie warto się wiązać.

5. Upewnij się, co myśli o wierności

Warto pamiętać, że nawet mężowie, którzy wręcz uwielbiają swoje żony, nie są zwykle obojętni na wdzięki innych kobiet. A odrobina zazdrości w związku dodaje miłości pikanterii. Jednak we wszystkim trzeba zachować zdrowy umiar.

6. Słuchaj go uważnie i… wyciągaj wnioski

Jeżeli mężczyzna potrafi mówić o swoich uczuciach i pragnieniach, ma własne poglądy, ale potrafi się z nich wycofać, jest mądry, lecz nie zarozumiały – bez wątpienia należy to docenić. Ciężkie życie czeka cię natomiast z partnerem, który łatwo wybucha złością, obraża się z byle powodu, jest agresywny, „czepialski” lub niezdrowo ambitny.

7. Zobacz, jaki ma kontakt z dziećmi

Możesz to zaobserwować, gdy odwiedza np. twoje koleżanki, które są już mamami. Zwróć wtedy uwagę, jak twój mężczyzna się zachowuje, kiedy dzieciaki się do niego garną, zaczynają kaprysić, przeszkadzać w rozmowie. Zorientujesz się, jakim będzie tatą.

Na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej z Pani Domu