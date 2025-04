Fakt czy przekonanie?

A oto kilka przykładów:

Nie umiem szyć.

Nie lubię smaku mięsa.

Prowadzenie samochodu w nocy jest bardziej niebezpieczne niż w dzień.

Niemowlaki powinny być karmione co cztery godziny, by przyzwyczajały się do porządku.

Rząd jest bezużyteczny.

Latanie jest naprawdę niebezpieczne.

Mógłbym zarobić o wiele więcej pracując dla firmy XYZ.

Jak wiele spośród wyżej przedstawionych osądów jest przekonaniem? A ile z nich jest faktem?

Jak prosto było wskazać różnicę?

Ludzie mają skłonność do tego (a już w szczególności pod wpływem stresu), by funkcjonować na zasadzie, że to co jest przekonaniem, jest stanem faktycznym. Jest to problematyczne w sytuacji, gdy chcemy ocenić znaczenie wydarzenia, jako że poglądy możemy zwalczyć, a fakty są faktami i nie da się ich pokonać.

Przetestuj swoje przekonania

A teraz poddaj testowi swoje własne przekonania, które wywołują w Tobie stres. Czy rozpoznajesz coś z pozycji przedstawionych poniżej? Zaznacz kółkiem siłę swoich przekonań. S oznacza silny, M — średni, a W — słaby. W przypadku pytania 25 zanotuj dodatkowe poglądy, które u Ciebie powodują stres.

1 S M W Pewne wydarzenia powinny przebiegać bez zakłóceń.

2 S M W Praca musi być ekscytująca i stymulująca.

3 S M W Byłoby strasznie, gdybym stracił pracę.

4 S M W Gdybym stracił pracę, nie zniósłbym tego.

5 S M W Moja praca jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy.

6 S M W We wszystkich ważnych zadaniach muszę pokazać się od jak najlepszej strony.

7 S M W Moja praca powinna być dostrzegana przez innych.

8 S M W W pracy jestem niezastąpiony.

9 S M W Cokolwiek robię, musi mi to sprawiać przyjemność.

10 S M W Nie mogę sobie pozwolić na nudę.

11 S M W Nie powinienem napotykać na żadne problemy.

12 S M W Powinienem mieć chwilę samotności, na jaką zasługuję.

13 S M W Muszę uciec od odpowiedzialności i wymagań.

14 S M W Powinienem być traktowany sprawiedliwie.

15 S M W Powinienem być traktowany jak ktoś wyjątkowy.

16 S M W Powinienem mieć kontrolę nad wszystkimi istotnymi sytuacjami.

17 S M W Inni powinni mnie szanować.

18 S M W Powinienem dobrze radzić sobie z rodziną i z przyjaciółmi.

19 S M W Moim dzieciom powinno się dobrze powodzić w życiu.

20 S M W Gdyby coś się popsuło w moim życiu, byłoby strasznie.

21 S M W Gdyby coś w moim życiu się popsuło, nie zniósłbym tego.

22 S M W Nic nigdy nie wychodzi na moją korzyść.

23 S M W Gdy coś nie idzie tak jak powinno, wszyscy odpowiedzialni okazują

się zawsze głupcami, idiotami, nieudacznikami i są bezużyteczni.

24 S M W Gdy coś mi nie wyjdzie, to dowodzi to, że jestem nieudacznikiem i jestem niepotrzebny.

25 S M W Dodatkowe przekonania

A teraz policz jak wiele S zakreśliłeś. Co Ci to mówi? Oczywiście znasz odpowiedź — poglądy i przekonania, jakie w sobie nosisz, są głównym powodem Twojego stresu.

Rozpoznaj swoje przekonania

W swoim zeszycie zapisz sześć poglądów, które są Ci bliskie. Na przykład:

Polowania na lisy powinny zostać zabronione.

Sukces w życiu jest związany z ciężką pracą.

A teraz wyobraź sobie, że ktoś mówi Ci, iż nie masz racji. Postaw oceny od 0 (dobrze, rozumiem go) do 10 (on się tak strasznie myli) dla każdej z pozycji. Podlicz punkty. Im wyższy jest wynik, tym bardziej jesteś podatny na apodyktyczny sposób myślenia, który wzbudza w Tobie stres.

Fragment pochodzi z książki „Jak korzystać z życia bez stresu. Od spiętego do luzaka w 100 dni” autorstwa Christine Wilding i Stephena Palmera (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.