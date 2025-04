Podczas procedury kwalifikacji pacjentów do terapii antynikotynowej w niektórych ośrodkach wykonuje się Test Motywacji do Zaprzestania Palenia Tytoniu opracowany przez Ninę G. Schneider z Kalifornii w 1984 roku.

Jak wykonać test?

Test ten jest propagowany celem oceny motywacji do leczenia uzależnienia. Składa się on z 12 pytań, na które pacjent odpowiada tak lub nie. Przewaga odpowiedzi „tak” świadczyć ma o motywacji do leczenia, przewaga odpowiedzi „nie” świadczy o braku chęci leczenia. Należy pamiętać, że skala ta ma znaczenie jednie pomocnicze. Test ten nie spełnia kryteriów narzędzia psychometrycznego. Jest jednak przydatny w praktyce klinicznej psychologa lub lekarza leczącego uzależnienie od nikotyny.

Test Motywacji do Zaprzestania Palenia według Schneider

Przewaga odpowiedzi TAK oznacza istnienie motywacji do zaprzestania palenia, przewaga odpowiedzi NIE oznacza brak motywacji do zaprzestania palenia.

Źródło: fragmenty „Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych” Dominika Berent, Piotr Gałecki, Wydawnictwo Continuo