Jednym z najpoważniejszych problemów, które dotykają współczesnego człowieka jest fakt, że nie potrafi on odpoczywać w sposób konstruktywny. Najczęściej wymienianymi formami wypoczynku są spanie, oglądanie telewizji, imprezowanie, „nic nie robienie”, dość często wysiłek fizyczny, a najrzadziej formy odstresowania psychicznego. Każdy człowiek potrzebuje innej rzeczy, która go rozładuje z nieprzyjemnych emocji, aczkolwiek jest kilka form, które na większość ludzi działa bardzo relaksująco. Stres jest nieprzyjemną reakcją na środowisko, które nas otacza, na osoby, z którymi się spotykamy czy na zaistniałe sytuacje. To zależy od nastawienia człowieka, jak silny musi być bodziec, aby wyprowadzić z równowagi. Dla jednych problemem jest, kiedy spóźni się autobus, a dla innych nie będą problemem wrzaski przełożonego.

Oczywiście nasza odporność psychiczna często jest uwarunkowana osobowością, stałymi cechami charakteru, lecz niewątpliwie dużą rolę odgrywa tu fakt umiejętnego zregenerowania sił. Najczęściej odpoczywamy, nie wyłączając ciągłej uwagi – oglądamy telewizję, spotykamy się ze znajomymi. Wszystkie te czynności w mniejszym lub większym stopniu potrzebują koncentracji na poszczególnych rzeczach. Nie dajemy w ten sposób odpocząć naszemu mózgowi. Oczywiście tak do końca, to nigdy on nie odpoczywa, ale możemy zmniejszyć jego aktywność stosując różne metody. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest muzyka relaksacyjna, która pomaga oderwać się od rzeczywistości. Słuchając dźwięków muzyki możemy zapomnieć o nieprzyjemnych sprawach w życia codziennego i pozwolić, aby negatywne myśli odpłynęły.

Jednym w najlepszych rozwiązań takiego problemu jest szeroko rozumiany wysiłek fizyczny. Uprawiając jakiś sport koncentrujemy się raczej na własnym ciele niż na naszych myślach. Większość osób, które regularnie wykonuje ćwiczenia, mówi, że to pozwala „nie myśleć”. Oprócz tego w znakomity sposób dotleniamy nasz organizm, co też powoduje, że objawy stresu bardzo szybko zostają niwelowane.

Bardzo dużą popularnością cieszą się ostatnio zajęcia z jogi. Główną przyczyną takiego powodzenia tego rodzaju ćwiczeń jest właśnie fakt, że uczymy się tam zapanować nad swoim ciałem i oderwania się od spraw życia codziennego, tak, aby jak najskuteczniej pozbyć się stresu. Koncentracja na wykonywanych ruchach oraz wyeliminowanie myśli pozwalają na wyciszenie organizmu, a co za tym idzie psychiki.

Nie trzeba uciekać się do wymyślnych form odreagowania stresu. Najmniej kosztowną, a zarazem najbardziej skuteczną metodą jest kontakt z naturą. Często ludzie usprawiedliwiają się brakiem czasu na to, aby wyjść z rodziną na spacer. A tak spędzona godzina może znacznie bardziej przyczynić się do aktywnej pracy niż wykonywanie tej pracy na siłę.

Warto jest pomyśleć o swojej psychice bez względu na wiek, tak, aby przeciążenia fizyczne organizmu oraz intelektualne nie dały o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie. Jeśli zawczasu nie będziemy kontrolować swoich emocji, może się okazać, że nawet jakaś drobnostka będzie w stanie wyprowadzić nas z równowagi. Im większe obciążenie, którego nie rozładowaliśmy, tym więcej sytuacji, w których będziemy odczuwać stres. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się odpoczywać. Każdy z nas najlepiej wie, co go odpręża, odstresowuje. Istota tego jest, aby w tym czasie nasza uwaga była jak najmniej skoncentrowana. To ułatwi proces regeneracji.

