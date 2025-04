Niewiele jest rzeczy gorszych od reakcji naszego żołądka, kiedy ktoś obok nas wymiotuje. Dlaczego nasz żołądek okazuje taką solidarność?

Jest to pierwotny mechanizm obronny, którego celem jest ochrona nas przed zatruciem.

Już kilka tysięcy lat temu, jeśli nasz przyjaciel zjadł coś, co mu zaszkodziło, było bardzo prawdopodobne, że i my zjedliśmy to samo.

Autor: ~Sandra1993