"Zaraźliwe" ziewanie jest efektem działania szczególnej sieci komórek nerwowych, zwanych komórkami lustrzanymi. Komórki te pobudzane są zarówno wtedy, gdy przygotowujemy się do określonych zachowań jak i wtedy, gdy obserwujemy zachowania innych osób.

W naszym mózgu to, co widzimy (lub co słyszymy), odbija się jak w lustrze. Gdy ktoś ziewa, nasze neurony lustrzane przygotowują nas do podobnego ruchu, gdy ktoś się śmieje, pobudzane są neurony lustrzane biorące udział w śmiechu, gdy ktoś cierpi - my też cierpimy.

Z przeprowadzonych testów wynika, że ludzie skłonni do empatii częściej "zarażają" się ziewaniem.