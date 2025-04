Długość fazy REM

Niektóre nowo narodzone dzieci spędzają 80% czasu, śpiąc; inne potrafią nie spać znacznie dłużej. W wieku przed ukończeniem trzeciego miesiąca życia do piątego miesiąca dzieci potrzebują już mniej snu, stan ten stopniowo zmniejsza się przez okres całego życia. Ktoś, kto w średnim wieku musiał spać osiem godzin, w starszym wieku będzie potrzebował prawdopodobnie siedmiu godzin.

Jednocześnie długość trwania fazy snu, podczas której występują szybkie ruchy gałek ocznych (REM) i kiedy pojawiają się sny, również maleje. W przypadku dzieci faza REM stanowi ponad połowę długości trwania snu — chociaż dowody wskazują na to, że dzieci niekoniecznie śnią podczas REM. W przypadku osoby dorosłej faza REM zajmuje jedynie około jednej trzeciej całkowitej długości trwania snu. Sytuacja, kiedy faza REM jest w stosunku do fazy non-REM najkrótsza, jest charakterystyczna dla osób w wieku od 14. do 18. roku życia.

Ile śpimy

Długość snu również zmienia się wraz z wiekiem. W przypadku nowo narodzonych dzieci godzinne okresy snu i aktywności ulegają zmianie. W przypadku rocznych dzieci okresy snu są rzadsze, ale dłuższe. Zamiast 60-minutowego cyklu pojawiają się okresy 90-minutowego snu, po których następują 90-minutowe okresy aktywności. Stopniowo okresy aktywności w tym 90-minutowym cyklu zostają zastąpione lekkim snem, dzięki czemu dziecko przesypia noc i potrzebuje mniej drzemek w ciągu dnia.

Przed ukończeniem dziesiątego roku życia większość ludzi potrzebuje od dziewięciu do dwunastu godzin nocnego snu. Średnia długość snu w przypadku większości dorosłych osób wynosi od siedmiu do ośmiu i pół godziny. Niektórzy dorośli potrzebują zaledwie sześciu godzin snu, podczas gdy inni potrzebują ich aż dziewięciu. Wzorzec zmniejszającej się potrzeby snu utrzymuje się do wieku starczego, kiedy może ponownie pojawić się bardziej nieregularny rytm snu, przypominający sen dziecka.

