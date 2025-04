Rozciągnij się - zanim wstaniesz, przeciągnij się: pobudź krążenie poprzez sięganie koniuszkami palców ponad głowę, wzrusz ramionami w górę i w dół, klaśnij rękoma za plecami, aby uwolnić napięcie w łopatkach i porządnie ziewnij. Dzięki temu poprawisz dopływ tlenu do mózgu.Pobudź mięśnie - delikatne ćwiczenia pomogą Ci przyspieszyć metabolizm i utrzymać go na wysokim poziomie przez wiele godzin. Zacznij dzień od ćwiczeń jogi, tai chi albo włącz radio i pokręć się w rytm żywej muzyki, np. w łazience podczas porannej toalety.Nie zapomnij o śniadaniu - energetyczny poranny posiłek redukuje prawdopodobieństwo słabnięcia poziomów energii i okołopołudniowych kryzysów. Jedz potrawy bogate w węglowodany (pełnoziarnisty tost z miodem lub musli ze świeżymi owocami), które powoli będą uwalniać energię do krwi.Postaw na czerwień - według psychologów wibrujący odcień czerwieni działa pobudzająco na organizm, uaktywnia krążenie, ożywia, wydobywa głęboko zablokowaną energię, pobudza uśpione i ociężałe procesy myślowe, wzmacnia zmysły, wspomaga przemianę materii.Zażywaj witaminę B - zwłaszcza witamina B12 jest konieczna do wyzwolenia pokładów energii. Aby być pewnym, że zażywasz odpowiednią jej dawkę, przyjmuj B kompleks.

