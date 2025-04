Nerwowość, drażliwość, brak czasu, odkładanie na później osobistych planów, zapomniane marzenia… Nie pozwól sobie tak żyć. A nawet, jeśli spełniasz się zawodowo i prywatnie, chwila relaksu na pewno będzie korzystna dla zdrowia. Jak się odstresować?Postaw na dobrą organizację – wygospodaruj w tygodniu czas tylko dla siebie. Paradoksalnie, im lepiej to zaplanujesz, tym bardziej spontanicznie będziesz mógł się poczuć, zapominają o wszystkim innym. W tym czasie poświęć się realizacji swoich pasji, albo po prostu ciesz się wolną chwilą.Umiejętność odpoczywania jest tak naprawdę sprawą umysłu. Nie wystarczy mieć trochę czasu. Trzeba się nastawić: „Teraz odpoczywam”. Wyłączyć inne sprawy, problemy. To ma być czas regeneracji i przyjemności. Zadbaj o siebie, o swoje doznania, pozwól myślom popłynąć. Pomoże Ci w tym subtlena aranżacja przestrzeni.Tak, gdzie odpoczywasz najbardziej – w sypialni – zaaranżuj przestrzeń, dostosowując ją do swojej osobowości. Ulubione kolory i przedmioty, zdjęcia bliskich i radosnych chwil, dobra książka na nocnej szafce, Twoja płyta z muzyką – świat, w którym poczujesz się nieskrępowanie sobą.Słodki zapach kadzidła lub świecy (możesz wybrać spośród wielu aromatów: czekolada, cynamon, wanilia, lawenda, korzenne…) ukoi i odpręży. Podobnie dłuższa kąpiel. Jeśli natomiast jesteś typem aktywnym, wyżycie się na zajęciach sportowych czy w klubie fitness sprawi, że zaśniesz spokojnie…

