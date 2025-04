Niebieski - zimny, oddala, uspokaja, regeneruje system nerwowy, działa znieczulająco, wskazany przy nadciśnieniu, reumatyzmie, artretyzmie i neuralgii. Oddziaływanie jego neutralizuje kolor pomarańczowy.Zielony - bardzo zimny, oddala, działa wybitnie uspokajająco, szczególnie na wzrok.Fioletowy - bardzo przybliża, oddziaływuje ujemnie i zniechęcająco. Uspokaja przy zaburzeniach psychicznych.Czerwony - ciepły, przybliża. Oddziaływanie wybitnie dodatnie, wytwarza siłę i energię psychiczną, podnieca, tak że nadmiar tego koloru może doprowadzić do zaburzeń nerwowych. Zalecany dla osób osłabionych i anemicznych. Działa antyseptycznie.Pomarańczowy i żółty - bardzo ciepłe i bardzo przybliżające. Pobudzają i oddziaływują dodatnio. Pomarańczowy zalecany przy osłabionej pracy serca, dusznościach i ospałości. Działa przeciw pesymizmowi. Żółty leczy system trawienny (trzustkę, wątrobę, śledzionę), wzmaga regenerację tkanki, pomaga przy przeziębieniu. Niekorzystnie podnieca osoby nerwowe. Jego działanie neutralizuje kolor niebieski.Brązowy - neutralny, przybliża i zwęża, działa pobudzająco.Czarny - to nieistnienie, brak, zatrzymanie ruchu i życia.Biały - to symbol życia, harmonii i równowagi (zawiera w sobie wszystkie barwy światła słonecznego). Radiestezyjnie zalecany jako najlepszy kolor do malowania mieszkań.

