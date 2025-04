Metodą leczenia ofidiofobiii jest psychoterapia. Podczas sesji terapeutycznych stosuje się desensytyzacja, czyli odczulanie. Pierwsze spotkania służą nawiązaniu więzi między terapeutą a pacjentem.Następnie rozpoczyna się stopniowe oswajanie z obiektem wzbudzającym lęk. Na przykład może to być prośba o napisanie słowa „wąż”, przedstawienie graficzne węża, potem opowiedzenie czegoś na jego temat. W kolejnym etapie terapeuta oswaja pacjenta z atrapą węża (może to być przedmiot przypominający kształtem zwierzę np. gumowy wąż )W terapii wykorzystuje się często techniki komputerowe .Pacjent na ekranie komputera ogląda np zdjęcia węży lub krótkie filmy z ich udziałem .Sesje terapeutyczne prowadzą powoli do kontaktu z prawdziwym wężem. Początkowo kontakt ten ogranicza się do oglądania zwierzęcia z bezpiecznej dla pacjenta odległości. Dystans między chorym a wężem stopniowo zmniejsza się ,aż do stworzenia sytuacji, w której pacjent będzie gotowy dotknąć lub pogłaskać obiekt lęku.

