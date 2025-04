Podczas medytacji spowalnia się oddech, obniża tętno, ma wpływ na normalizację ciśnienia krwi, wydajniejsze zużycie tlenu, zwiększa się tolerancja na wysiłek.Lekarze potwierdzają, że podczas włączenia medytacji do terapii, uzyskiwano lepsze efekty walki z wieloma chorobami np. rakiem - pacjenci byli bardziej podatnymi na działanie leków.Wzmacnia system odpornościowy organizmu. Ułatwia rozluźnienie się i głęboki relaks. Może pomagać w walce z fobiami, nerwicami i lękami.Obniża napięcie mięśni, wynikające z niego bóle, łagodzi ból głowy. Pozwala łatwiej przejść przez zespół napięcia przedmiesiączkowego.Medytacja jest dla każdego - ćwiczyć można o dowolnej porze i miejscu. Jest darmowa, nie wymaga żadnego sprzętu. To świetne narzędzie do walki ze stresem - ma długofalowy, pozytywny wpływ na zdrowie.

