Szczęśliwe życie zapewniają nam nie sukces, pieniądze czy sława, tylko proste codzienne przyjemności: robienie rzeczy, które lubimy, miłe otoczenie, serdeczne relacje z ludźmi. Zamiast gonić za pieniędzmi powinieneś skoncentrować się na byciu tu i teraz. Zwolnij i poczuj nurt życia, kolekcjonuj piękne chwile i niezapomniane wrażenia.Wydaje nam się, że będziemy szczęśliwi, jeśli zmianie ulegnie sytuacja, w której się znajdujemy - dostaniemy lepszą pracę, kupimy nowy samochód. Jednak wszystkie te osiągnięcia prowadzą jedynie do chwilowej poprawy samopoczucia. Po pewnym czasie przyzwyczajamy się do nowego stanu i już nie postrzegamy go jako źródło szczęścia.Dużo większy wpływ na poczucie satysfakcji życiowej mają geny - aż w 50% zdolność do odczuwania szczęścia może być dziedziczna. Niektórzy ludzie rodzą się szczęśliwi a inni nie mają tak pogodnego usposobienia.W 40% poziom życiowej satysfakcji zależy od naszych intencjonalnych działań - tego, co myślimy i robimy. To, jak pożytkujemy swój czas, jest najbardziej podatnym na zmiany wyznacznikiem szczęścia. Szczęście to nie dzieło przypadku, ale coś, co każdy musi wypracować dla samego siebie.Z małych radosnych zdarzeń - gdy zrobimy coś, co lubimy i daje nam radość, budujemy swój pozytywny stosunek do świata. Zatrzymaj się na chwilę i rób mentalne fotografie przyjemnych chwil. Otwórz szerzej oczy - we wszystkim co Cię otacza, możesz zobaczyć, usłyszeć, poczuć, posmakować dużo więcej, niż to robisz zwykle.Ludzie w trwałych związkach są zazwyczaj szczęśliwsi od osób żyjących samotnie. Ci, którzy mają jednego stałego partnera seksualnego są bardziej zadowoleni, niż ci mający ich wielu. Udane życie intymne znacząco podnosi szczęście.20 minut gimnastyki 3 razy w tygodniu przez pół roku zwiększa ogólne poczucie szczęścia o 10-20%. Warto ćwiczyć też mięśnie twarzy - ludzie, którzy często się śmieją są bardziej zadowoleni z życia. Ale nawet udawany uśmiech może sprawić, że poczujesz się lepiej.Sprawiając komuś przyjemność i okazując wdzięczność innym ludziom także bardzo poprawisz swoje samopoczucie.Twój dekalog szczęścia: *każdego dnia rób sobie jakiś prezent, *zrób coś dla innych, *okaż wdzięczność za okazane dobro, *przynajmniej raz dziennie serdecznie się pośmiej, *skróć o połowę czas spędzany przed TV, *chociaż przez godzinę tygodniowo rozmawiaj z partnerem, *zadzwoń do przyjaciela, *uśmiechnij się do nieznajomego na ulicy, *regularnie gimnastykuj się, *posadź jakąś roślinkę i dbaj o nią.

