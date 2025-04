Czy wiesz jak nie dać się jesiennej melancholii?

Smutek, przygnębienie, brak chęci do działania to typowe objawy depresji sezonowej. Jej główną przyczyną jest brak odpowiedniej ilości światła dziennego. Na to, czy pojawi się słońce niestety nie masz wpływu, ale możesz inaczej poradzić sobie ze swoją jesienną chandrą.