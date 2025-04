Czy wiesz jak oczyścić się stosując Ho'oponopono?

Ho'oponopono to proces, który pozwala oczyścić się z negatywnych myśli, konsekwencji czynów, odległej przeszłości - poprzednich wcieleń, przez zwrócenie się do Miłości, Boskości, Stwórcy Wszystkiego z prośbą, by usunęły z nas toksyczności.