Pozbądź się obaw – nie bój się starości i nie myśl o tym, co może się wydarzyć – prawdopodobnie rzeczywistość będzie zupełnie inna, niż to sobie wyobrażasz. Nie jesteś w stanie przewidzieć, co przyniesie kolejny etap w życiu – dlatego otwórz się na to, co ma być. Wzmocnij poczucie kontroli nad swoim życiem – zmniejszysz lęk i niepewność. Planuj każdy dzień, dbaj o zdrowie i wygląd, czytaj poradniki psychologiczne.Bądź otwarty – miej kontakt z ludźmi oraz udzielaj się zawodowo i społecznie. Możesz pracować na część etatu lub zostać wolontariuszem w jakiejś organizacji. Zaangażowanie w pracę sprawi, że poczujesz się potrzebny. Zadbaj także o aktywność fizyczną – uprawiaj sporty, gimnastykuj się, dużo spaceruj.Bądź ciekawy świata – zbieraj nowe doświadczenia, szukaj nowych pasji i pielęgnuj swoje hobby – Twoje życie stanie się bogatsze. Masz przed sobą wiele do odkrycia – czytanie interesujących książek, hodowanie roślin, podróżowanie, Internet. Otaczaj się ludźmi, którzy mają podobne do Twoich zainteresowania.Dbaj o umysł – rozwój intelektualny to najlepsza recepta na zachowanie młodości. Zapisz się na uniwersytet trzeciego wieku – zdobędziesz wykształcenie np. z literatury, historii, architektury, geografii. Uczestnicz w kursach i szkoleniach – również internetowych. Trenuj pamięć – rozwiązuj krzyżówki, ucz się wierszy, języków obcych.Z wiekiem dojrzewasz wewnętrznie: *łatwiej podejmujesz decyzje, nie przejmujesz się uwagami innych, popełniasz mniej błędów niż w młodości, *rzadziej doświadczasz negatywnych emocji i szybciej się z nich otrząsasz, reagujesz z opanowaniem na wiele spraw, wiesz, że czas leczy rany, *potrafisz cieszyć się chwilą, doceniasz życie, umiesz czerpać radość z drobnostek.

