Zastanów się, w jakich sytuacjach tracisz pewność siebie, co wtedy myślisz, co czujesz, czego najbardziej się boisz. Nazwij głośno swój problem i ustal, jak należy temu zaradzić. Możesz zrobić tabelę: w pieszej rubryce opisujesz jak jest, w drugiej – jak powinno być. Pamiętaj, żeby nie unikać opisanych sytuacji, lecz odważnie stawiać im czoła. Im częściej się „narażasz”, tym większa szansa na postępy.Wyobraź sobie, że jesteś bardzo śmiałą osobą - aktorem, który ma za zadanie zagrać postać przebojową i bez zahamowań. Każdą czynność, która cię peszy, wyobrażaj sobie jako część roli, którą musisz odegrać. Pamiętaj, że im dłużej będziesz udawał kogoś, kim chciałabyś być, tym szybciej staniesz się taką osobą.Chwal samego siebie. Bardzo pomocne jest prowadzenie wewnętrznego dialogu. Spójrz na siebie z innej perspektywy i postaraj się oceniać pozytywnie to, co zrobiłeś dobrze i negatywnie to co źle.Staraj się stopniowo przełamywać lęk przed rozmowami towarzyskimi. Jeżeli podczas imprezy stoisz sam w kącie, bo boisz się podejść do innych i zagaić, pomocne może być następujące ćwiczenie: zacznij od nawiązywani krótkiego kontaktu słownego z osobami, które spotykasz na co dzień, np. sąsiadką, panią w sklepie. Spróbuj zagadnąć je o pogodę, o godzinę, o towar w sklepie itp. Jeśli po pewnym czasie uznasz, że to zadanie nie sprawia ci już problemu, spróbuj wykorzystać swoje umiejętności na spotkaniu towarzyskim.Zawsze przygotowuj się do wystąpień publicznych. Jeżeli np. musisz wystąpić publicznie, zrób sobie notatki, a później przećwicz głośne czytanie przed lustrem lub poproś bliskie ci osoby, aby były twoją publicznością. Z rozmową kwalifikacyjną jest niestety trudniej, bo tutaj nie przygotujesz odpowiedzi na pytania pracodawcy. Ale jest na to sposób. Wyobraź sobie, jak dana osoba może wyglądać, o co może zapytać, jak w danej sytuacji się zachowasz i co powiesz. Gdy podczas spotkania szczęśliwym trafem dojdzie do sytuacji, którą sobie wyobrażałeś, będziesz wiedział, co robić. To naprawdę pomaga:)Osoby nieśmiały mają tendencję do ciągłego porównywania się z osobami lepszymi od siebie (lepszymi często tylko w ich mniemaniu). Starają się naśladować te osoby, ale im bardziej je naśladują i porównują się do nich, tym bardziej tracą poczucie własnej wartości. Porównywanie się z innymi jest naturalną skłonnością ludzi, ale u osób graniczy to z poniżaniem własnej osoby. Powinieneś porównywać się z innymi nie przez myślenie: „Jaki jestem beznadziejny w porównaniu z nim”, lecz „Jest świetny w wielu rzeczach, ale akurat w tym nie ma takiego talentu jak ja”.Nie myśl, że wszyscy cię krytykują. Cały czas masz wrażenie, że każdemu twojemu krokowi towarzyszą natrętne spojrzenia obcych ludzi i krytyka twojego wyglądu i zachowania. To typowe myślenie osób chorobliwie nieśmiałych. Powinieneś zastanowić się, dlaczego odniosłeś takie właśnie wrażenie i poszukaj sensownego wytłumaczenia. To, że ktoś spojrzał na ciebie ze złą miną nie musi oznaczać, że cię krytykuje, lecz np. ma zły dzień, coś mu nie wyszło, ma problemy. Nie myśl obsesyjnie, że zaraz się skompromitujesz... bo rzeczywiście się skompromitujesz. Staraj się nie myśleć o tym, żeby nie popełnić gafy - czasami może przynieść to zupełnie odwrotny efekt. Sztucznością i zdenerwowaniem jeszcze bardziej zwracasz na siebie uwagę. Jeżeli nie chcesz stać w ogniu pytań zgromadzonych, możesz zręcznie przenieść ich uwagę na innych, np. chwaląc strój jednego z rozmówców lub zachęcając do spróbowania jakiegoś dania. Nie bój się podejmować ryzyka. Owszem, unikając ryzyka nie masz w życiu niepowodzeń ale zastanów się, czy w takim razie masz jakieś sukcesy?Walcz ze swoimi kompleksami. Wizyta u fryzjera, kosmetyczki, nowy ciuszek sprawią, że czujemy się bardziej atrakcyjni, pewni siebie i wartościowi. Pamiętaj, że zasada „ładnego się lubi” nadal pokutuje. Warto także zapisać się na kursy, które pomogą ci rozwinąć twoje zainteresowania. Pamiętaj, że osoba która coś potrafi, staje się interesująca dla otoczenia, ceni się ją, chce z nią przebywać, a to bardzo pomaga nabrać pewności siebie.

