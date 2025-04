Po pierwsze jeśli się jąkasz, postaraj się najpierw układać w głowie całą mowę, a później spróbować ją powiedzieć. Jeśli ci to nie wyjdzie, bo za bardzo się denerwujesz, postaraj się zrelaksować. Taki stan możesz wyćwiczyć dzięki specjalnym terapiom, np. trening autogenny Schultza, trening relaksacyjny Jacobsona lub przez naukę odpowiedniego oddychania.Najpopularniejszy sposób to udanie się do logopedy. Jest to specjalista, dzięki któremu nauczysz się poprawnie mówić. Logopeda dokładnie sprecyzuje twój problem z mówieniem.Jeśli twoje dziecko ma problem z jąkaniem, zapytaj w jego przedszkolu lub szkole podstawowej o lekcje z logopedą w ramach programu szkolnego.

