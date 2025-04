Zarezerwuj sobie czas na samotność. Życiorysy wielu wielkich ludzi naznaczone są samotnością. W ich drodze do doskonalenia siebie wielką rolę odegrał element milczenia i refleksji. W chwilach samotności poznawali siłę swojej wyobraźni, przez to łatwiej wiedzieli, co chcieliby osiągnąć i w jaki sposób.Prowadź zapiski. To pomaga w utrzymywaniu dyscypliny duchowej. Samo przelewanie swoich odczuć i myśli na papier, każe się zastanowić nad dalszym postępowaniem. Takie zapiski w formie pamiętnika, dziennika, notatek czy refleksji gwarantują Ci dozę obiektywizmu. Czytając bowiem opis własnych przeżyć i emocji, łatwiej dostrzeżesz własne błędy.Zwracaj uwagę na wyróżniające Cię cechy. Zamiast tracić czas i energię na wymyślanie sposobów, jak by się tu przypodobać innym , lepiej poświęcić ten czas na zastanawianie się CZYM SIĘ WYRÓŻNIĆ. W swoim dzienniczku możesz wprowadzić rubrykę "Czym się różnię od innych?" i wpisywać w niej swoje specyficzne zainteresowania i zamiłowania, składające się na Twoją wyjątkowość.Regularnie dokonuj weryfikacji. Analizuj swoje słabsze strony i dąż do zmiany, np. jeśli jesteś nieśmiały, to w coraz większym stopniu udzielaj się towarzysko, żartuj, opowiadaj historyjki, a w sposób niezauważalny będziesz taki jak inni.Znajdź kogoś, komu możesz zaufać. Posiadanie kogoś, przed kim można się otworzyć i powierzyć swoje tajemnice jest bardzo korzystne dla Twojego zdrowia psychicznego. Ponadto pomaga to ustrzec się autoiluzji. Więc jeśli masz przyjaciela, który wie o tobie wszystko, będzie ci to pomagać w obiektywnym widzeniu siebie.

